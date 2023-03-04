Trabzonspor 36 maç sonra evinde kaybetti
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor konuk ettiği Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu
TRABZONSPOR 1 - 2 ÜMRANİYESPOR
MAÇTAN DAKİKALAR
7.dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
9. dakikada ani gelişen Ümraniyespor atağından Peres'ten topu kapan Geraldo sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır kornere çıkardı.
13.dakikada Gomez'in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Umut Bozok'un kafayla kaleye gönderdiği topu Mustafa Eser çizgi üzerinden çıkardı.
18.dakikada Larsen'in sol taraftan ceza sahası içine doğru ortasında Abdulkadir Ömür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Sonrasında Umut Bozok'un etkisiz vuruşu ise auta çıktı.
41. dakikada Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Naci Ünüvar'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Orkun'un sağından az farkla auta çıktı.
52. dakikada Mrsic'in ceza alanı önünden şutu Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Sekidika ağlara yolladı. 0-1
60. dakikada Ümraniyespor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Glumac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
66. dakikada Lenjani'nin kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topa son dokunuşu yapan Umut Nayir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
82. dakikada Ümraniyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu iyi takip eden Yusuf Yazıcı, kaleye sırtı dönük yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Akyazı
Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswill (Lahtimi dk. 76 ?), Larsen, Siopis (Enis Bardhi dk. 61), Doğucan Haspolat (Eren Elmalı dk. 76 ?), Abdulkadir Ömür, Trezeguet (Naci Ünüvar dk. 34 ?), Umut Bozok (Yusuf Yazıcı dk. 46), Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Gbamin, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Ümraniyespor: Orkun, Gheoorghe (Isaac Sackey dk. 84 ?), Mustafa Eser, Epureanu, Glumac, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak (Serkan Göksu dk. 79 ?), Mrsic, Sekidika (Adel Bettaieb dk. 57), Geraldo, Umut Nayir
Yedekler: Berke Özer, Ermir Lenjani, Isaac Sackey, Yunus Emre Mertoğlu, Kayode, Onur Ayık, Daniel Avounou, Fatih Yiğit
Goller: Sekidika (dk. 52), (Umut Nayir (dk. 66) (Ümraniyespor), Yusuf Yazıcı (dk. 66) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Naci Ünüvar (dk. 90+6) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Epureanu, Oğuz Gürbulak, Orkun, Isaac Sackey (Ümraniyespor)