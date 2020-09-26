Trabzonspor 3-1 Yeni Malatyaspor Maç Özeti ve Golleri
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u Afobe'nin 2 ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Yeni Malatyaspor'un tek golü Adem Büyük'ten geldi.
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Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
23. dakikada Lewis Baker'in sol taraftan kullandığı köşe atışında savunmadan seken topa arka direkte bulunan Benik Afobe'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
33. dakikada Serkan Asan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Lewis Baker topu kontrol ederek pasını Benik Afode aktardı. Bu oyuncu da penaltı noktasına yakın yerden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
41. dakikada Cueva Brova rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girerek ortasını yaptı. Altıpas noktası üzerinde Adem Büyük'ün şutunda top fileleri gitti ancak hakem Özgür Yankaya VAR'a giderek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
45. dakikada Flavio'nun pasında topla buluşan Nwakaeme, rakiplerinden sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara yolladı. 3-0
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunu çizgi üzerinden Chebake çıkardı.
76. dakikada Hüseyin'in Adem Büyük'ü ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlara gönderdi. 3-1
86. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Jetmir Topalli'nin kafa vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çeldi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, İlker Takpak
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edgar le, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak (Sefa Kınalı dk. 58), Lewis Baker, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme (Ahmet Canbaz dk. 78), Benik Afobe (Plaza dk. 87 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Campi, Salih Kavrazlı, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu
Teknik Direktör: Eddien Newton
Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake (Bülent Cevahir dk. 67), Murat Akça (Zeki Yavru dk. 46), Hadebe, Hafez, Ndayishimiye, Acguah, Adem Büyük (Jetmir Topalli dk. 78), Ahmed Ildız (Lukoki dk. 46), Cueva Bravo (Fernando dk. 46), Benjamin Tetteh
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Eray İşcan, Berk Yıldız, Umut Bulut, Mustafa Eskihellaç
Goller: Benik Afobe (dk. 23 ve 33), Nvakaeme (dk.45) (Trabzonspor), Adem Büyük (dk. 76 pen.) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Fernando, Benjamin Tetteh, Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Lewis Baker (Trabzonspor)
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