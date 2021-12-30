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Trabzonspor 2021’deki liderliğini 2022’de şampiyonlukla taçlandırmak istiyor

Trabzonspor, 2021 yılını lider olarak tamamladığı Spor Toto Süper Lig’de 2022 yılında şampiyonlukla taçlandırmayı hedefliyor.

Spor 30.12.2021, 10:44 30.12.2021, 11:07
Trabzonspor 2021’deki liderliğini 2022’de şampiyonlukla taçlandırmak istiyor

Trabzonspor, 2021 yılını lider olarak tamamladığı Spor Toto Süper Lig’de 2022 yılında şampiyonlukla taçlandırmayı hedefliyor.

Trabzonspor için 2021 yılı şampiyonluk umutlarının arttığı yıl oldu. 27 Ocak 2021’de Süper Kupa Finalinde Başakşehir’i 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 2021 yılına kupalı başlangıç yapmıştı. Söz konusu yılda ezeli rakipleri İstanbul’un üç büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a tarihi fark attığı 2021-22 sezonunda bordo-mavililer, siyah-beyazlı takıma 18, sarı-lacivertli takıma 14 ve sarı-kırmızılı takıma 19 puan fark atarak sezonun ilk yarısını 46 puanla lider olarak tamamlayarak şampiyonluk umutlarını 2022 yılına büyük bir coşku ile taşıdı.

2021 yılında 50 resmi maç yaptı

Trabzonspor 2021 yılında 2020 yılına göre daha başararılı bir performans ortaya koydu. Söz konusu sezonda Süper Lig, Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçları olmak üzere toplam 50 resmi müsabakaya çıktı. Karadeniz ekibi, 2021 yılında Süper Lig’de 44 karşılmanın 28’ni kazandı. 13 maçtan beraberlikle ayrılırken 3 maçta yenildi. Attığı 68 gole karşılık ise kalesinde 32 gol gördü. Süper Kupa’da 1 galibiyet, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 galibiyet elde eden bordo-mavililer Avrupa’da ise 2 beraberlik 2 mağlubiyet elde etti.

2021 yılına Abdullah Avcı damgası

10 Kasım 2020’de Trabzonspor’un başına geçen Abdullah Avcı, bordo-mavili takımla bir yılı tamamladı. Teknik adamlardan yana istikrar yakalamakta zorlanan bordo-mavili takım Avcı ile istikrarı yakaladı. Rekorlar kırdı. Karadeniz ekibi Avcı, yönetiminde söz konusu yılda lig’de 27 maçlık yenilmezlik serisi elde etmişti. Bu seri aynı zamanda Abdullah Avcı’nın kariyerinin en uzun serisi olmuştu. Bordo-mavililer 2021 yılında Avcı ile birlikte 2.10’luk puan ortalaması yakalayarak önemli bir performans ortaya koydu.

Tarihi seriyi kıl payı kaçırdı

1977-78 sezonunda son 4 maçtan galibiyle ayrılarak sezonu tamamladıktan sonra şampiyon olduğu 1978-1979 sezonunda 25 maç arka arkaya kaybetmeyen ve toplamda 29 maçla tarihi yenilmezlik rekorunu elde eden Trabzonspor, 27 maçlık serinin ardından deplasmanda Antalyaspor’a 2-1 yenilerek bu tarihi fırsatı kılpayı kaçırmıştı.

Rekor puan elde etti

Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan bordo-mavililer, ilk yarılar itibarıyla en yüksek puan toplayan takım olarak tarihe geçti. 2005-2006 sezonunda 45 puan ile en iyi ilk yarı puanına ulaşan Fenerbahçe’nin rekorunu egale eden bordo-mavililer 2021-2022 sezonunda 46 puana ulaşarak bu alanda rekor puan topladı.

Karadeniz ekibi ilk yarılar itibırıyla ligde 1995-1996 sezonunda 44 puan ve 2010-2011 sezonunda ise 42 puan toplayarak tarihinin en yüksek puanlarını elde etmişti. Bu sezon ise 46 puan toplayan bordo-mavililer 2.42 puan ortalaması yakaladı.

En iyi 3. yenilmezlik serisi

Trabzonspor, kulüp tarihinde en iyi üçüncü yenilmezlik serisini de bu yıl elde etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, geçen sezon 12, bu sezon da 15 maç olmak üzere 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik alan bordo-mavililer, ligde mücadele ettiği 48 sezonda en uzun üçüncü seriyi yakaladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı’dan sonra bu alanda adından söz ettiren üçüncü teknik adam oldu.

2021 yılında 13 oyuncu alınırken, 5 oyuncu ise gitti

Trabzonspor, 2021 yılı transfer dönemlerinde 13 oyuncuyu kadrosuna katarken,5 oyuncuda gönderdi.

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun devre arasında Yunus Mallı, Bakasetas ve Berat Özdemir’i kadrosuna kattı. Sezon başında ise Gervinho, Peres, Hamsık, Koita, İsmail Köybaşı, Dorukhan, Cornelius, Sıopis, Denswill ve Jean Kouassi’yi kadrosuna kattı.

Karadeniz ekibi söz konusu yıl içerisinde Diabate ve Flavio kiralık olarak Giresnuspor’a gönderdi. Ekuban’ı Genoa, Hossseini Kayserispor’a ve Kamil Ahmet Çörekçi ise Hatayspor’a gitti.

Uğurcan Çakır 2021 yılına damga vurdu

Trabzonspor’da 2021 yılına damga vuran oyuncuların başında Uğurcan Çakır geliyor. A Milli Takımın ve bordo-mavili takımın kalesini koruyan başarılı eldiven yaptığı kurtarışlayra Karadeniz ekibine önemli katkı sağladı. Bu sezon kalesinde 14 gol gören milli eldiven 7 maçta ise kalesine gole kapadı. Yüzde 83’lük bir başarı ortalaması elde eden Uğurcan Çakır, transfer piyasasınında en gözde isimlerinden olan başarılı eldiven 17 milyon euroluk değeriylede takımın en pahalı ismi.

Sakatlık kabusu

Trabzonspor için 2021 yılı başarılarla geçerken diğer taraftanda sakatlık kabusu yaşadığı bir yıl oldu. Bordo-mavili takımın iki önemli ismi Gervinho ve Edgar le sezonu kapatırken, sezonda başında takıma katılan Koita ve Dorukhan Toköz uzun süren sakatlığın ardından takıma katılabildiler. Trondsen 2021 yılında yaşadığı sakatlıklardan dolayı 17 maçta forma giyemedi. Bakasetas 3, Vıtor Hugo 6, Abdulkadir Parmak 15, Nwakaeme 11 , Koita 11 maç kaçırdı.

Trabzonspor 2021 yılı maç takvimini Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Boluspor maçıyla kapattı. Sahasında rakibini 1-0 mağlup eden bordo-mavililer bir üst tura çıktı. Trabzonspor, 2020 yılının ilk maçını ise Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor ile çıkacak. Lider olarak kapattığı 2021 yılını moralle bitiren Karadeniz ekibi rakibi karşısında alacağı galibiyetle 2020 yılına moralli başlamayı hedefliyor.

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