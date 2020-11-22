Trabzonspor 1-0 BB Erzurumspor

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaştı.

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un başında çıktığı ilk mücadelede sahneye Ekuban çıktı.

Caleb Ekuban, 23. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi ve devreye üstün girmesini sağladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor'un puanı 9'a yükseldi. Erzurumspor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKiKALAR

90' Hızlı hücumda ceza sahasına giren Djaniny'nin vuruşunda top kaleciden döndü.

90' Müsabakanın sonuna 5 dakika eklendi.

87' BB Erzurumspor'da Ibrahim Sissoko'nun yerine Jugurtha Hamroun oyuna girdi.

86' Trabzonspor'da Joao Pereira'nın yerine Serkan Asan oyuna girdi.

86' Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin yerine Bilal Başaçıkoğlu oyuna girdi.

84' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür yerini Djaniny'e bıraktı.

83' Erzurumspor'da sol kanattan Kaan'ın yerden ortasında Sissoko'nun vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

77' Trabzonspor'da Baker, rakibini çektiği için sarı kart gördü.

72' Erzurumspor gole yaklaştı! Kaleye yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Kaan'ın vuruşunda kaleci Uğurcan topu müthiş çıkardı.

70' Erzurumspor'da Rashad Muhammed yerini Emrah Başsan'a bıraktı.

64' Erzurumspor'da kaleci Kayacan, ceza sahası dışında Ekuban'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

61' Trabzonspor gol çok yaklaştı! Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında boş durumda topla buluşan Baker'in vuruşunda top direk dibinden dışarı gitti.

57' Sağ kanattan ceza sahasına giren Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda top kaleci Kayacan'da kaldı.

Pozisyon 54' Erzurumspor gole çok yaklaştı! Sol kanattan gelen ortada kaleci Uğurcan'dan seken topu önünde bulan Gomes'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

51' Trabzonspor'da Afobe, kaleci Kayacan'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Benik Afobe

Pozisyon 47' Trabzonspor'da Afobe'nin kafayla indirdiği topu ceza sahasında önünde bulan Ekuban'ın vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

46' Müsabakanın ikinci yarısı başladı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

39' Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşuna Gomes kafayı vurdu, ardından altıpasta topu tamamlayan Mina ağları havalandırdı. VAR incelemesinin ardından Mina'nın gol vuruşu sırasında Marlon'a faul yaptığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

37' Bu seferde Erzurumspor gole yaklaştı. Ceza sahasında Rashad Muhammed'in vuruşunda kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.

36' Trabzonspor net bir gol fırsatını değerlendiremedi. Ekuban'ın ara pasında kaleciyle baş başa kalan Afobe, kaleciden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

35' Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan yerden çevirdiği topta Ekuban'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Pozisyon 30' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında top Obertan'ın önünde kaldı. Deneyimli oyuncunun vuruşunda top kaleci Uğuurcan'da kaldı.

23' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün penaltı noktasını çevirdiği topu kontrol eden Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.Gol - Caleb Ekuban

21' Erzurumspor'da hızlı hücuma çıkmak isteyen Abdülkadir Ömür'ü düşürdü ve sarı kart gördü.Sarı Kart - Arturo Mina

19' Çizgiden çıktı! Sağ kanattan kullanılan kornerde kaleci Uğurcan Çakır'ın sektirdiği topta Mina'nın kafa vuruşunda Vitor Hugo topu son anda çizgiden çıkardı.

15' Trabzonspor etkili geldi! Ceza sahasının solunda topla buluşan Nwakaeme'nin etrafı çok çabuk sarıldı ve Nwakaeme şut açısı bulamadan top kornere çıktı.

10' Erzurumspor'da Murat Uçar, Marlon'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

7' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Afobe'nin vuruşunda top uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

5' Trabzonspor gole yaklaştı. Baker'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda top yandan dışarı gitti.

3' Erzurumspor'da tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Novikovas'ın vuruşunda top barajdan döndü.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Afobe

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Muhammed, Novikovas, Gomes