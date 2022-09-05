Trabzon’da ’Triatlon’ rüzgarı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, her alanda olduğu gibi spor etkinliklerinde de ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Triatlon Federasyonu iş birliğiyle Trabzon’da ilk kez düzenlenen ‘Triatlon’ yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Triatlon Federasyonu iş birliğiyle Trabzon’da ilk kez düzenlenen “2022 Ata Yahşi Bölgesel Ligler 11. Bölge 2. Etap Müsabakası” büyük ilgi gördü. Yalıncak plajında gerçekleştirilen yarışmaya; Trabzon, Giresun, Rize ve Gümüşhane’den 9 farklı kategoride toplam 90 sporcu katıldı.

Kıyasıya mücadele ettiler

Sporcuların kıyasıya mücadelesiyle başlayan yarışlar, 400 metre yüzme ve 2 bin 400 metre koşu branşlarıyla son buldu. Etkinliğe Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara, Gençlik Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, Ortahisar İlçe Gençlik Spor Müdürü Ecvet Kurt ve Federasyon temsilcileri katıldı.

Triatlon yarışmasında dereceye giren isimler şu şekilde sıralandı:

M1 Erkekler kategorisinde;1. Furkan Külekçi, 2. Göktuğ Özkaya, 3.Ali Etka Çelik

M1 Kızlar kategorisinde; 1. Eslem Eynur, 2. Candan Alemda, 3. Ecem Naz Kanal

M2 erkekler kategorisinde; 1. Ali Eren Şahin, 2. Recep Metehan Koyun, 3. Osman Avcı

M2 Kızlar kategorisinde; 1. Ecrin Su Başoğlu, 2. Pınar Yüksekdağ, 3. Asya Yüksekdağ

M3 Erkekler kategorisinde; 1. Kayra Alp Memiş, 2. Kerem Ataman, 3. Tusuf Yiğit Çelik

M3 Kızlar kategorisinde; 1. Ece Aktürk, 2. Sıla Alan, 3 Zeynep Öney

Yıldızlar yarışında erkeklerde Gürkan İbrahim Su, kızlarda ise Ceren Çiçek 1. oldu. Etkinlik, düzenlenen ödül töreninin ardından sona erdi.