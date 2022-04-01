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Trabzon’da Erdoğan Arıkan’la "Trabzonspor ve Spor" konuşuldu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Belediye’nin organizesinde Erdoğan Arıkan’la ‘Trabzonspor ve Spor’ konulu konferans düzenlendi.

Spor 01.04.2022, 00:46
Trabzon’da Erdoğan Arıkan’la "Trabzonspor ve Spor" konuşuldu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Belediye’nin organizesinde Erdoğan Arıkan’la ‘Trabzonspor ve Spor’ konulu konferans düzenlendi.

Akçaabat ilçesinde bulunan Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde düzenlenen ’Trabzonspor ve Spor’ konulu konferansa Akçaabat Belediyesi Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, Sebat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Cemil Kalkışım, Belediye Daire Amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda Trabzonspor sevdalısı katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan Arıkan, konferans salonunda onu bekleyen kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. Konferansa katılan seyircilerle karşılıklı diyaloglar halinde devam eden konferansta Trabzonspor ile ilgili yorumlar ve eleştiriler yapıldı, anılar anlatıldı, beklentiler dile getirildi, Trabzonspor’un ülke çapında ve yurt dışında taraftara hissettirdiği duygular konuşuldu. Yapılan konuşmaların ardından Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar Erdoğan Arıkan’a nostaljik Trabzonspor atkısı ve forması hediye ederken Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir de plaket takdim etti. Düzenlenen konferans, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sonlandı.

Lider Trabzonspor’un şampiyonluğunun çok beklendiğini söyleyen Erdoğan Arıkan, “Trabzonspor bu sene 40 bin taraftarıyla şampiyonluğu kutlayacak. Bu şampiyonluk çok beklendi. Taraftar, bu şampiyonluğu nesilden nesile dilden dile anlatacak; aktaracak. Trabzonspor’un Anadolu takımlarının arasından sıyrılmasında ve bugünlere gelmesinde taraftarın Trabzonspor’a karşı olan derin sevgisi ve bitmeyen desteği büyük rol oynar. Gerek ülke içinde gerekse ülke dışında gittiğim her yerde Anadolu takımlarının Trabzonspor’a olan hayranlıklarına ve ilgilerine şahit oluyorum. Trabzonspor, bu ülkenin hem güzel hem de örnek takımlarından biridir. Sezon başından beri şampiyonluk için bütün adımlar çok dikkatli ve çok planlı atıldı. Adım adım şampiyonluğa gidiyoruz. Artık Trabzonspor taraftarına şampiyonluk duruşunu hissetmek ve göstermek düşüyor. Belki de Trabzonspor taraftarı tarafından Türk futbol tarihinin en coşkulu şampiyonluğu kutlanacak. Spor da şampiyonluk kutlaması da dostlukla, barışla, anlayışla, hoşgörüyle ve kardeşlik duygularıyla güzel" dedi.

"Havaya sıkılan her kurşun başka birinin canına kast etmeye hazır olarak bekliyor"

Erdoğan Arıkan yapmış olduğu konuşmada şampiyonlukta havaya mermi sıkılmamasının gerektiğinin altını çizerek, “Trabzonspor taraftarı yıllardır bu şampiyonluğu bekliyor ve buna hazırlanıyor. Ama herkesten rica ediyorum şampiyonluk kutlamalarımızda silah kullanmayalım. Havaya sıkılan her kurşun başka birinin canına kast etmeye hazır olarak bekliyor. Yıllarca beklenilen bu şampiyonluğun sevinci acıya, kedere ve gözyaşına dönüşmesin. Hiçbir şampiyonluk başkasının canından daha kıymetli değildir. Herkese örnek olan Trabzonspor’un değeri taraftarlarının bu konuda büyük özveri göstereceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Düzenlenen konferansta duygu ve düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediyesi Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, “ Erdoğan Arıkan’ın gözünden Trabzonspor’u dinlemekten büyük keyif aldım. Bizlere şampiyonluk kavramının şehrimize neler katması gerektiğini anlattı. Trabzonspor taraftarı, Trabzonspor gol atınca spikerin ortaya koyduğu tepki ile Trabzonspor gol yiyince spikerin ortaya koyduğu tepkiyi ölçer ve adalet arar. Sizi bu şehir bu taraftar her iki durumda da aynı adaletli tepkiyi gösterdiğiniz için seviyor ve sahipleniyor. Ola ki siz de bir haksızlığa uğrarsanız bilin ki bu adaletli sesin arkasında kocaman bir Trabzonspor taraftarı olacaktır.” Dedi.

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