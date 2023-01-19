Trabzon uzatmada güldü

12. dakikada Oğuz Gürbulak'ın ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Pozisyonunda devamında kale önünde bulunan Umut Nayir dönen topu ağlarla buluşturdu. 1-0

21. dakikada Mustafa Eser'in kısa düşen geri pasında topu kapan Trezeguet'nin ceza sahası önünde vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kurtardı.

31. dakikada defansın hatasında araya giren Enis Bardhi'nin pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Umut Bozuk'un vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

50. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi sağında topu alan Onur Ayık'ın rakiplerini geçip kale önünden yaptığı vuruşta Larsen meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

56. dakikada Marek Hamsik'in pasında Doğucan Haspolat'ın rakibini çalımlayıp ceza yayının solundan vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı çeldi.

68. dakikada Jesse Sekidika'nın sağ kanattan yüksek ortasında ceza sahası içinde topuğu ile vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

90+3. dakikada Larsen'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

97. dakikada ceza sahası içinde Mustafa Eser'in Maxi Gomez'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk ilk olarak pozisyonu devam ettirdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

101. dakikada penaltıyı kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı kalenin solundan dışarıya gönderdi.

104. dakikada Maxi Gomez'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Yusuf Yazıcı meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 1-2

108. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde topu alan Yusuf Yazıcı'ya Mustafa Eser'in müdahalesi sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi.

111. dakikada penaltıda topun başına geçen Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı kaleci Orkun Özdemir'in sağından ağlarla buluşturdu. 1-3

114. dakikada Bakasetas'ın pasında topu alan Maxi Gomez'in ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta defansa da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Gökhan Barcın

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Mustafa Eser, Ermir Lenjani (Tomislav Glumac dk. 88 ?), Kartal Kayra Yılmaz (Onur Atasayar dk. 101 ?), Oğuz Gürbulak (Serkan Göksu dk. 80 ?), Mrsic (Isaac Sackey dk. 68), Onur Ayık (Jesse Sekidika dk. 68), Bettaieb (Geraldo dk. 101 ?), Umut Nayir

Yedekler: Anıl Demir, Mert Yılmaz, Valentin Gheorghe, Fatih Yiğit Şanlitürk

Teknik Direktör: Recep Uçar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Evren Eren Elmalı dk. 91), Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Arif Boşluk (Peres dk. 71), Marek Hamsik (Djaniny dk. 63), Doğucan Haspolat, Naci Ünüvar (Yusuf Yazıcı dk. 46), Trezeguet (Bakasetas dk. 46), Enis Bardhi, Umut Bozok (Maxi Gomez dk. 46)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Siopis, Lahtimi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Umut Nayir (dk. 12) (Ümraniyespor), Vitor Hugo (dk. 90+3), Yusuf Yazıcı (dk. 104 ve dk. 111 pen.), Maxi Gomez (dk. 114) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Mustafa Eser, Bettaieb, Geraldo, Glumac, Recep Uçar (Ümraniyespor), Arif Boşluk, Djaniny, Bakasetas (Trabzonspor)