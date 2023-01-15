Trabzon nefes aldı

TRABZONSPOR 1-0 BAŞAKŞEHİR

Maçtan Dakikalar

3. dakikada Peres'in sağ taraftan ortasında Trezeguet'in kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Trabzonspor, Trezeguet ile sol taraftan rakip ceza sahası içine girdi ve penaltı noktasına doğru pasında savunmadan dönen top Bakasetas'ın önüne düştü. Onun sert vuruşunda ise kaleci Volkan Babacan'ın kontrol etmek istediği meşin yuvarlak bacaklarının arısından ağlara gitti. 1-0

45+6. dakikada Deniz'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştıramadığı top kale sahası içinde bulunan Ndayishimiye'nin önünde kaldı. Ndayishimiye'nin yakın mesafeden vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

48. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gomez'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

53. dakikada Peres'in pasıyla ceza sahası içine giren Bakasetas'ın yerden vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

65. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Ahmed Touba'nın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

74. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına ortaladığı topu iyi takip eden Serdar Gürler'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı

Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Alex Taşcıoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Larsen dk. 80 ?), Bartra (Hüseyin Türkmen dk. 86 ?), Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas (Bardi dk. 80 ?), Abdulkadir Ömür (Doğucan Haspolat dk. 66) Djaniny (Naci Ünüvar dk. 66), Trezeguet, Gomez

Yedekler: Muhammet Taha Tepe,Umut Bozok, Hamsik, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Lima (Paulin Keny dk. 82 ?), Amed Touba, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir (Aleksic dk. 88 ?), Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler (Patryk Szysz dk. 88 ?), Okaka

Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Shaocong Wu, Beny Nzaba, Muhammet Arslantaş, Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Bakasetas (dk. 21) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Okaka (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar Serdar Gürler, Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Peres (Trabzonspor)