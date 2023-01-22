Trabzon farklı kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.
29. dakikada Gomez'in pasıyla topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.
30. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
33. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Denswil'in indirdiği topu iyi takip eden Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
47. dakikada Eze'nin ceza sahası dışından vuruşunda savunmadan seken top Ethemi'nin önüne düştü. Çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
48. dakikada Bakasetas'ın kale sahasına pasında Gomez'in vuruşu kaleci Jensen'den döndü. Dönen topu Bartra tamamladı. 2-0
51. dakikada İstanbulspor savunmasından dönen topu önüne alan Bakesetas'ın ceza sahası yayına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'in solundan ağlarla buluştu. 3-0
64. dakikada Trezeguet, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 4-0
79. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Umut Bozuk'un pasında penaltı noktasına yakın yerden Djaniny'nin vuruşunu kaleci Jensen kornere çeldi.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı
Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis (Doğucan Haspolat dk. 70), Bakasetas (Trezeguet dk. 60), Abdulkadir Ömür (Bardhi dk. 76), Yusuf Yazıcı (Hamsik dk. 61), Djaniny, Gomez (Umut Bozok dk.70)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Hugo, Larsen, Naci Ünüvar
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Mahamadou Ba, Muammer Sarıkaya (Emir Kaan Gültekin dk. 57), Rroca, Jetmir Topalli (Lokilo dk. 57), Valon Ethemi (Vefa Temel dk. 81 ?), Emeka Eze (Guri dk. 72)
Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Aldin Cajic, Yusuf Ali Özer, Ologo, Adi Mehmeric
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Yusuf Yazıcı (dk. 33), Bartra (dk. 48), Bakasetas (dk. 51), Trezeguet (dk. 64) (Trabzonspor)
Sarı kart: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)