Antalya’nın en önemli markalarından Tour of Antalya’da 2022 yılının teması ’İklim Değişikliği Farkındalığı’ olacak.

Her yıl belirlediği temalarıyla marka değerini yükselten ve iletişim çalışmalarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Tour of Antalya powered by AKRA için geri sayım sürüyor. 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında bir kez daha Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından düzenlenecek yarışa 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcu katılacak. Dört gün boyunca Antalya’da güzel görüntüler oluşturacak yarışın bu yılki teması ise ’İklim Değişikliği Farkındalığı’ olarak belirlendi. Bu doğrultuda Türkiye’de ve dünyada iklim değişiklikleri konusuna dikkat çekilecek ve herkes, sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeye çağrılacak. Belirlenen tema çerçevesinde, daha geniş kitlelerle etkileşime girmek amacıyla, organizasyonda bir farkındalık sürüşü de gerçekleştirilecek.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda 5 madde sahiplenilecek

Sırasıyla Side - Antalya, Kemer - Antalya, Aspendos - Termessos ve Antalya - Antalya etaplarının gerçekleştirileceği profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya’da ilk kez, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dünya liderleri tarafından kabul edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı - UNDP’nin ’Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dikkat çekilecek. 17 maddeden oluşan ’Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda, ’Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’ (madde 3), ’Temiz Su ve Sanitasyon’ (madde 6), ’Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar’ (madde 11), ’Sorumlu Üretim ve Tüketim’ (madde 12) ve ’İklim Eylemi’ (madde 13) başlıkları sahiplenilecek.

Bu sayede yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olan ’Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na spor dünyasının dikkati çekilecek.