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Tour of Antalya powered by AKRA 2022 için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor

Dört yıl önce hayata geçirilen ve özel sektör-devlet işbirliğinin Antalya’daki en güzel örneklerinden biri olan Tour of Antalya’nın dördüncüsü 10-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Spor 07.01.2022, 16:06
Tour of Antalya powered by AKRA 2022 için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor

Dört yıl önce hayata geçirilen ve özel sektör-devlet işbirliğinin Antalya’daki en güzel örneklerinden biri olan Tour of Antalya’nın dördüncüsü 10-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarış ile ilgili hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken bugün AKRA Hotel’de bir Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Antalya İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun yanı sıra ilçe Kaymakamları, Belediyeler, STK temsilcileri, bürokratlar ve turizmciler katıldı.

Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney ve Tour of Antalya Proje Direktörü A. Haluk Özsevim yarış hakkında toplantıya katılanları bilgilendirirken, Tour of Antalya Yarış Direktörü Mutlu Erçevik de etaplar hakkında konuştu.

Güney: "Etapları yarışımıza katılan takımların güçlerine göre belirliyoruz"

Aydın Ayhan Güney dördüncü kez gerçekleştirilecek olan yarışın bu sene daha zorlu olacağını belirterek, "Etapları yarışımıza katılan takımların güçlerine göre belirliyoruz. Bu nedenle bu sene etapları zorlaştırdık" dedi. A. Haluk Özsevim ise yarışın Antalya ve spor turizmine büyük katkı sağladığını belirterek hazırlıkların titizlikle devam ettiğini söyledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da yarışın Antalya’nın tanıtımı için çok önemli olduğunu belirterek başarılı bir organizasyon olması için herkesin el birliği ile çalışması gerektiğini vurguladı. Konuşmaların ardından toplantıda soru ve öneriler masaya yatırıldı.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun yanı sıra ilçe belediyeleri ve Antalya merkezli kamu kurumlarının ve kuruluşların destek verdiği Tour of Antalya, 2022 yılında da Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından, AKRA Hotels ana sponsorluğunda; Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Havalimanı, Touristica’nın co-sponsorluğunda ve birçok sponsorun desteği ile düzenlenecek. Tour of Antalya, 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında, dördüncü kez gerçekleştirilecek.

Her yıl belirlenen temalarıyla da fark yapan Tour of Antalya’nın 2022 yılı teması ise iklim değişiklikleri ve etkileri ile mücadele için acilen harekete geçmek adına ’İklim Değişikliği’ olarak belirlendi.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2022 takviminde de yer alan ve 2.1 kategorisinde gerçekleştirilecek dev organizasyonun etap programı ise şu şekilde olacak:

10 Şubat 2022: Antalya - Antalya

11 Şubat 2022: Kemer - Antalya

12 Şubat 2022: Aspendos - Termessos

13 Şubat 2022: Side - Antalya

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