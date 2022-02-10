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Tour Of Antalya başladı

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türk bisikletinin marka organizasyonu Tour of Antalya’nın 144.5 kilometrelik Side-Antalya etabını Gazprom Rusvelo takımından Matteo Malucelli, 3 saat 24 dakika 27 saniye ile kazandı.

Spor 10.02.2022, 19:55
Tour Of Antalya başladı

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türk bisikletinin marka organizasyonu Tour of Antalya’nın 144.5 kilometrelik Side-Antalya etabını Gazprom Rusvelo takımından Matteo Malucelli, 3 saat 24 dakika 27 saniye ile kazandı.

14 ülkeden 23 takım ve 156 sporcu ilk etabın start noktasına geldi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun damalı bayrağı sallamasıyla kıyasıya mücadele başladı. Damalı bayrağın sallanması sırasında BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deveci, Barut Hemera Otel Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Haydar Barut, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanı Türker Özay da hazır bulundu.

Rüzgar fırtına noktasında

Bisikletçilerin hiç arzu etmediği rüzgar daha start verilir verilmez sporcuları etkilemeye başladı. Cepheden gelen ve saatteki hızı zaman zaman 50 ila 68 kilometreyi bulan aşırı rüzgar, pedalların dahi zor çevrilmesine neden oldu. Startla birlikte ilk kilometreler toplu gidilirken ilk ani atak geldi. Henüz 5’inci kilometre geçilirken Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Westgaard Holter, Team Corratec takımından Giulia Masotto, Abloc CT takımından Bodi Del Grosso, Wiv Sungod takımından Benjamin Perry ve Germany National Team’den (Alman Milli Takımı) Moritz Kretschy’nin bulunduğu grup atak yapıp iki dakika kadar arayı açtı.

İki sporcu terk etti

Bu arada geleneksel imza panosuna da çıkmayan Alpecin-Fenix takımının Avustralyalı sporcusu Jay Vine ile Sakarya BB Pro Team sporcusu Elchin Asadov yarışı ilk terk eden bisikletçiler oldu. Yarışın favori ve güçlü isimlerinden olan Jay Vine’ın yarış dışı kalması beklenmeyen bir durumdu. Her iki sporcunun da teste alındığı bildirildi. 154 sporcu Antalya’ya doğru pedal basmaya devam etti.

İki dakikalık fark azalıyor

Starttan hemen sonra kaçan 5’li grubun rüzgara rağmen Peloton’a karşı sağladığı 2 dakikalık farkın, Serik geride bırakılırken düştüğü dikkat çekti. Tempo zaman zaman 30 kilometrenin altına düşse de Peloton temposunu bu anlarda yükseltince fark 1.30’a kadar inerken 40’ıncı kilometre geride bırakıldı. Zaman farkının da 1.10’a kadar indiği gözlendi.

Sprint prim kapısını Masotto geçti

Etabın ilk prim kapısı 49.9’uncu kilometrede geçildi. Touristica’nın sponsorluğundaki Sprint (The Best Sprinter) kapısını ilk geçen sporcu Corratec takımından Giulio Masotto oldu. İkinciliği Wiv Sungod takımından Benjamin Perry, üçüncülüğü de Almanya Milli Takımı’ndan (Germany National Team) Moritz Kretschy elde etti.

EXPO yoluna varan kaçış grubu ile peloton’un arasındaki zaman farkı rüzgarın şiddetine göre azalıp, çoğaldı. Nitekim Expo yolu kat edilirken rüzgar bisikletçileri kafadan fena çarptı. Buna bağlı zaman farkı da 1.10 ila 1.50 ve 1.00 arasında değişim gösterdi.

Tırmanış prim kapısını Perry geçti

Etabın 98.’inci kilometresi geride kalırken Corendon Airlines’in sponsorluğunda gerçekleşen tırmanış (King of Mountain) prim kapısını Win Sungod takımından Benjamin Perry geçti. Abloc CT takımından Bodi Del Grosso ikinciliği, Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Westgaard Holther üçüncülüğü elde etti. Bu arada 5’li gruptan sadece ön grupta iki sporcu kalmıştı ki, Win Sungod takımından Benjamin Perry ve Abloc CT’ten Bodi Del Grosso, pedal basarken geride kalan üç sporcu bir süre sonra kaçış grubuna dahil olunca beşli grup yeniden oluştu.

İklim değişikliği farkındalığı kapısını Mareczko geçti

Etabın son prim kapısı ise 121.5’inci kilometrede gerçekleşti. Fraport TAV Antalya Airport’un sponsorluğundaki iklim değişikliği farkındalığı (Climate Change Awareness ) kapısını ilk geçen Alpecin Fenix takımından Jakub Marek Mareczko oldu. İkinciliği Sakarya BB’den Furkan Akçam, üçüncülüğü Bingol Pauwells Sauces takımından Luc Wirtgen elde etti. Bu arada kaçış grubu ile Peloton’un arasındaki kıyasıya çekişmeye rağmen zaman farkı hala 1.33-1.59 bandında devam ederken iki grup bir süre sonra birleşti. Finişe 15 kilometre kala artık grup tek parça olarak pedal basmaya başladı. Finişe az bir kilometre kala Giotti Victoria Savini Due takımından Bogdan Pop da yarışı terk etti.

Muhteşem finiş

Sporcular finişe toplu halde girdi. Ataklar peşi sıra devam etti. 400 metre kala beklenmeyen bir kaza oldu. Şiddetli çarpışmada bir bisikletin havaya kalktığı görüldü. Finişi 3 saat 24 dakika 27 saniye ile Gazprom Rusvelo takımından Matteo Malucelli kazandı.

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