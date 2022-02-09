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Tour of Antalya 2022 heyecanı yarın başlayacak

Sürdürülebilir organizasyon yapısı, parkur kalitesi, kamu kurumları ve sponsorlarından aldığı destek ve deneyimli ekipleriyle dünya bisikletinde yükselen bir marka olan Tour of Antalya powered by AKRA 2022, yarın 14 ülkeden 23 takım ve 161 sporcunun katılımıyla Side-Antalya etabıyla başlayacak.

Spor 09.02.2022, 13:34
Tour of Antalya 2022 heyecanı yarın başlayacak

Sürdürülebilir organizasyon yapısı, parkur kalitesi, kamu kurumları ve sponsorlarından aldığı destek ve deneyimli ekipleriyle dünya bisikletinde yükselen bir marka olan Tour of Antalya powered by AKRA 2022, yarın 14 ülkeden 23 takım ve 161 sporcunun katılımıyla Side-Antalya etabıyla başlayacak.

Tour of Antalya bu yıl 4. kez düzenlenecek. 10-13 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek ve elit düzeyde bisiklet heyecanının yaşanmasını sağlayacak. Katılımcı takımlarının düzeyinin artması doğrultusunda etap zorluğu da artırılan ve bisikletçilerin 600 km’den fazla mesafe kat edeceği Tour of Antalya’nın etap programı ise şöyle olacak:

I. Etap: Side-Antalya (Yarın)

II. Etap: Kemer-Antalya (11 Şubat Cuma)

III. Etap: Aspendos-Termessos (12 Şubat Cumartesi)

IV. Etap: Antalya-Antalya (13 Şubat Pazar)

Kemer-Antalya, Kraliçe etap olacak

Organizasyonun ilk etabı Side Antik Kenti’nden başlayacak ve AKRA Hotel yanındaki finiş alanında sona erecek. Alaylı Köyü, Perge ve Fraport TAV Antalya Havalimanı giriş-çıkışlarıyla sprinterlere hitap eden bir gün olacak. İkinci etapta ise bisikletçiler Kemer’den Olympos’a pedal basacak. Bu aşama, en zor etaplardan biri olacak ve aynı zamanda hem doğal güzellikleri hem de zorluğuyla kraliçe etap olacak. Toplamda 3 bin metre irtifa kazanacak sporcular, tırmanışlarda seyir zevkine varacak. Üçüncü etap ise dramatik bir değişim olmazsa genel klasman kazananını belirleyen etap olacak. Bu etap Aspendos Antik Kenti’nden başlayacak ve Termessos Antik Kenti’nde son bulacak. Bir antik kentten başka bir antik kente pedal basılacak. Antalya’nın güzelliklerini öne çıkaran bir etap olacak. Son etap ise daha çok sprinterlere yakın bir etap olacak.

9 Pro-Kıta Takımı parkura çıkacak

Katılımcı takım düzeyini istikrarlı bir şekilde geliştiren organizasyonda bu yıl 9 Pro-Kıta Takımı parkura çıkacak. Tüm takımların listesi ise şu şekilde:

Pro Kıta Takımı: Alpecin - Fenix (Belçika), Uno - X Pro Cycling Team (Norveç), Bingoal Pauwels Sauces WB (Belçika), Drone Hopper - Androni Giocattoli (İtalya), Bardiani - CSF - Faizane (İtalya), Gazprom Rusvelo (Rusya), Eolo - Kometa Cycling Team (İtalya), Human Powered Health (Amerika Birleşik Devletleri), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri).

Kıta Takımı: Terengganu Polygon Cycling Team (Malezya), Minsk Cycling Club (Belarus), Bike Aid (Almanya), Leopard Pro Cycling (Lüksemburg), Wildlife Generation (Amerika Birleşik Devletleri), Sakarya BB Pro Team (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Giotti Victoria Savine Due (Romanya), WIV Sungod (Büyük Britanya), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya), Abloc CT (Hollanda), Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya) ve Team Corratec (İtalya).

Milli Takım: Almanya Milli Takımı

İklim Değişikliği Farkındalığı Sürüşü 13 Şubat Pazar yapılacak

Her yıl belirlediği temalarıyla milyonlarca kişiye ulaşan farkındalık yapan Tour of Antalya’nın 2022 teması ise, ’İklim Değişikliği Farkındalığı’ olacak. Gezegenimizin sürdürülebilir geleceği için iklim değişikliği sorununa dikkat çekecek olan organizasyon kapsamında 13 Şubat 2022 Pazar günü ’İklim Değişikliği Farkındalığı Sürüşü’ gerçekleştirilecek. Akdeniz Reklamcılar Derneği, Antalya merkezli bisiklet kulüpleri ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın desteğiyle Antalya Müzesi’nin karşısındaki alanda 14.30’da başlayacak ve tüm amatör bisikletçilerin katılabileceği farkındalık sürüşünün mesafesi yaklaşık 2.5 kilometre olacak. Tour of Antalya ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da sahiplenecek. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dünya liderleri tarafından kabul edilen ve 17 maddeden oluşan ’Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda ’Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’ (madde 3), ’Temiz Su ve Sanitasyon’ (madde 6), ’Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar’ (madde 11), ’Sorumlu Üretim ve Tüketim’ (madde 12) ve ’İklim Eylemi’ (madde 13) başlıklarına vurgu yapılacak ve herkes, bisikleti alternatif ulaşım aracı olarak kullanmaya çağrılacak.

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