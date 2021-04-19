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Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı

Tottenham, Jose Mourinho ve ekibi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor 19.04.2021, 13:10
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Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı

Tottenham, Jose Mourinho ve ekibi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Teknik Direktör Jose Mourinho’yu görevden aldı. Portekizli teknik adamın ekibinde yer alan Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin ve Giovanni Cerra’nın da görevlerinden alındıklarını açıklandı. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Mourinho ile yolların ayırmasındaki nedeni, Portekizli teknik adamın kulübün katıldığı Avrupa Süper Ligi’ni desteklememesi.

2019 yılının kasım ayında takımın başına geçen Mourinho, Tottenham başına 86 maça çıkıp, 45 galibiyet 24 de mağlubiyet aldı. Tottenham, ligde ise 50 puanla 7. sırada yer alıyordu.
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