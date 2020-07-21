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Tottenham, Eric Dier’in sözleşmesini uzattı

PREMİER LİG TAKIMLARINDAN TOTTENHAM, İNGİLİZ FUTBOLCUSU ERİC DİER'İN SÖZLEŞMESİNİ 2024 YILINA KADAR UZATTIĞINI AÇIKLADI.

Spor 21.07.2020, 13:55
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Tottenham, Eric Dier’in sözleşmesini uzattı

Premier Lig takımlarından Tottenham, İngiliz futbolcusu Eric Dier’in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.

İngiliz ekibi Tottenham, 26 yaşındaki futbolcusu Eric Dier’in sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Dier’in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. İngiliz futbolcu, bu sezon toplam 29 resmi müsabakada görev aldı.

Başarılı futbolcu, 2014 yılında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’dan transfer olmuştu.

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