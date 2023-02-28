TOSFED’den, depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan üyelerine teşekkür

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), deprem felaketinde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan üyeleri için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan yayımlanan mesajda, “Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi dolayısıyla, ülke olarak çok büyük bir acı yaşadığımız, çok zor bir ayı geride bırakıyoruz. Yaşadığımız bu büyük afet karşısında, Federasyonumuza tescilli kulüplerimizi ve yarış takımlarımızın oluşturduğu 500’den fazla otomobil sporu gönüllüsünün, büyük bir fedakarlık ile canı pahasına gerçekleştirdiği arama-kurtarma-yardım çalışmaları, hepimizi gururlandırdı. Bu zor günlerde, depremzedelerin yaralarını sarabilmek üzere canla başla çalışan ve binlerce vatandaşımızın hayatına dokunan, otomobil sporları camiamızın kıymetli üyelerine, yaptıkları tüm özverili çalışmalar dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.