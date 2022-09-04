Tortum’da altın kemeri Kenan Gör kazandı

Erzurum’un Tortum İlçesinde yapılan 132. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri’nde başpehlivanlığı finalde Rıza Yıldırım’ı mağlup eden Kenan Gör, altın kemerin sahibi oldu. 530 güreşçinin katıldığı Nefes kesen güreşlerde meydan ağalığı açık artırmasında 120 bin lira bağış ile Ömer Düzgün’ün oldu.

Erzurum’un Tortum İlçe Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan Geleneksel Uluslararası 132. Geleneksel Uluslararası Karakucak ve 4. Altın Kemer Karakucak Güreşleri’nde başpehlivanlığı aynı zamanda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü antrenörü olan Kenan Gör kazandı.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider’in himayelerinde yapılan Uluslararası Altın Kemer Karakucak güreşlerinde 530’u aşkın güreşçi Er Meydanı’na çıktı

Organizasyonda Türkiye’nin değişik illerinin yanı sıra, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Acara’dan güreşçiler kıyasıya mücadele etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Azerbaycan Milletvekillerinden Zafar Mammadov, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, iş adamları, Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Battal Alpkılıç ve çok sayıda davetli müsabakaları izledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, güreşin Erzurum’da çok sevildiğini ve bu sporun yaşatılmasında gayret gösteren ve destek veren herkese teşekkür ederek, güreşçilere başarı dileğinde bulundu.

Vali Memiş sözlerine şöyle devam etti:

“Pandemiden önce ara verdiğimiz organizasyona şimdi yeniden başladık. Güreş bizim ata sporumuz, gençler ve çocuklar için çok önemli ve dünyada iddialı olduğumuz bir alan. Bu yıl bu organizasyonun 132’ncisini düzenliyoruz. Bir asırdan fazla olduğu için çok önemli ve çok değerli buluyoruz. Erzurum aynı zamanda bir spor ve sporcu kenti. Sporda Türkiye’de birinci sıralarda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Toplamda 90 kilometrelik pist uzunluğu, yüksek ittifak kamp merkezi içerisinde her yıl başta büyük takımlar olmak üzere birçok takımı misafir ediyoruz. Yüzme havuzumuz da yine Avrupa ülkelerinden çok sayıda sporcu Erzurum’a gelip antrenman yapıyor. Erzurum tesisleri ve kış sporları ile ve diğer spor alanlarıyla da çok iddialıyız. İmkanlarımız tesislerimiz çok iyi bu imkanları, tesisleri bize sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Er Meydanını dolduran güreş severlerin heyecanla izlediği, davul zurna eşliğinde kıran kırana geçen Geleneksel Tortum Karakucak ve Altın Kemer Başpehlivanlık maçlarını sunan Doğunun Baş cazgırı Fuat Özbay yine davetlileri ve Er Meydanını dolduranları coşturdu. Alanın Türk bayrakları ile süslendiği organizasyonda Doğunun Baş Cazgırı Fuat Özbay, manileri, şiirleri ve dizeleri ile güreş severlere unutulmaz anlar yaşattı.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, göreve geldiklerinden beri Tortumlular için hizmeti şiar edindiklerini belirterek, “Biz Ata sporumuz güreşi seviyoruz. İlçe ve yöre halkımız da ata sporumuzu seviyor. İlçemiz pehlivan yatağı. Güreşte, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Türkiye çapında ilimizi temsil ediyoruz. İlçemizde çok güzel güreşler oldu. Halkımız yoğun ilgi gösterdi. Er meydanımız adeta festival alanına döndü” dedi.

Yeni Güreş Ağası Ömer Düzgün

132.Geleneksel Uluslararası Karakucak ve 5. Altın Kemer Başpehlivanlık güreşlerinin ağalığı için İş adamları kıyasıya yarıştı. Açık artırma sonucu 120 bin TL ile Ömer Düzgün güreş ağası oldu. Eski güreş ağası Zeki Ünal, ağalık görevini Ömer Düzgün’e devretti.

Başpehlivan Kenan Gör

Kıran kırana geçen Tortum Geleneksel Uluslararası Altın Kemer Başpehlivanlık müsabakalarının finalinde Kenan Gör ile Tokat’tan Rıza Yıldırım karşılaştı. Müsabakadan galip çıkan Kenan Gör, başpehlivan oldu. Başpehlivan Gör, er meydanında büyük ilgi görürken, altın kemeri göğsüne taktı. Güreşlerin başhakemliğini olimpik hakem Yusuf Sadri Kishalı yaparken, başpehlivanlık maçında Fatih Hikmet Sevim ile Arif Akyüz görev yaptı. Müsabakaların ardından tüm boylarda ilk üçe giren güreşçilere madalya ve para ödülü verildi.