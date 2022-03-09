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Torrent: “Bu turu geçeceğimize inanıyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona maçı öncesi yaptığı açıklamada, turu geçeceklerine inandığını söyledi.

Spor 09.03.2022, 21:50
Torrent: “Bu turu geçeceğimize inanıyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona maçı öncesi yaptığı açıklamada, turu geçeceklerine inandığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Galatasaray, yarın deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Domenec Torrent, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Barcelona’nın form grafiğinin çok üst düzeye çıktığını belirten Torrent, “Xavi’nin Barcelonası şu anda çok iyi bir dönemde. Bu sır değil. Herkes biliyor. Yılın en iyi döneminde olabilirler. Şampiyonlar Ligi’nde olsalardı daha iyi olabilirlerdi. Bu herkes için yeni bir sistem. Bazen evde olmak rakip için zor olabilir. Sonuçları spekülasyon yapmak zor. Sonucun ne olacağını bilemeyiz. Bu turu geçeceğimize inanıyorum. Bütün herkes biliyor ki çok iyi ekipleri var. Biz de bazen rotasyon yapıyoruz ama her zaman oyuncular aynı seviyede olmuyor. Profiller değişmeyecek. Bazen daha fazla veya az pozisyon bulabiliyorlar. Fernan Torres daha fazla ceza sahasına girebilir. Bu çok bir şeyi değiştirmeyecek. Barcelona için genç oyuncular büyük bir hazine. Onlardan istifade etmek lazım. Çok iyi oyuncular transfer ediyorlar. Kaliteli oyuncular her zaman Barcelona’ya geliyor. Genç oyuncuların kısa sürede adapte olmaları benim için sürpriz olmadı” diye konuştu.

“Karşımızda kaliteli ve büyük bir rakip var”

Şanssızlıkları geride bırakarak bir önceki maçın üstünde bir performans ortaya koymaya çalışacaklarını söyleyen İspanyol teknik adam, “Elbette bazı değişiklikler yapacağız. Farklı bir rakibe karşı oynayacağız. Fiziki problemler olabiliyor bazen. Rakibe bağlı değişiklikler de yapıyoruz. Karşımızda kaliteli ve büyük bir rakip var. Gerektiği zaman değişiklik yapacağız. Kötü anlar olursa müdahale edeceğiz. Gol yeteneği olan bir forvetle oynayacağız. Çok iyi durumda olmayı istiyoruz. Şanssız anlarımız oldu. 7 günde 3 maç bizim için ağır oldu. Nitekim takımın iyi yolda olması bizi mutlu ediyor. Konyaspor maçında küçük bir problemimiz oldu. Fikstür olarak kötü bir yerdeyiz ama bunu aşacağız. Futbolda zaman lazım. Barcelona da zorlu bir süreçten geçiyor. Şu anki durumumuzu çok iyi görüyorum. Kazanmak için Konyaspor’daki performansımızın üstüne çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

“Hücumda ve savunmada neler yapacağımızı biliyoruz"

Barcelona’ya iyi hazırlandıklarını vurgulayan Torrent, “Devamlı ilerleme yolundayız. Barcelona çok formda. Kusursuz olmamız gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini vermeliyiz. Pozisyon vermemeliyiz. Opsiyonlarımız olacak. Top bizde olduğu zaman nasıl davranacağımızı biliyoruz. Biliyoruz ki Barcelona çok iyi gelişti. Topu baskı ile bir şekilde almasını biliyor. Biz sadece defansı değil saldırmayı da iyi biliyoruz. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize hücum etmeye çalışacak ama biz de bunun önlemini alacağız. Son dakikaları çok iyi geçirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz” şeklinde konuştu.

“Taraftarımızı sevindirmek istiyoruz"

Barcelona’nın da ligde sıkıntı yaşadığını ve bulunduğumuz bu durumdan takım olarak sıyrılacağımızı ifade eden Torrent, “Git gide takım olarak iyileşiyoruz. Düşme hattından uzaklaşmış durumdayız. Galatasaray her zaman yukarıda olmaya alışmış bir takım. Bu durumdan çıkmamız ve daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Oyunculardan çok memnunum. Farklı profillere sahipler. Dört maçta şanssızlıklar yaşadık. Zor bir yıl geçtiğini herkes biliyor. Kendilerini verdiklerine bu işi çözeceğimizi düşünüyorum. Barcelona da ligde sıkıntı çekiyor. Bu tip durumları anlamak lazım. Bu durum kulüp için de taraftarlar için de iyi değil. Bunu biliyoruz. En iyi şekilde bitirip taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz” dedi.

“Barcelona’nın Xavi ile devam etmesi onlar için iyi"

Xavi Hernandez ve Pep Guardiola kıyası ile ilgili gelen soruya 59 yaşındaki teknik adam, “Pep Guardiola benim için en iyi antrenörlerden birisi. Kıyaslamam zor. Xavi harika işler yapmış birisi. Şu an da çok güzel işler yapıyor. Çok açık fikirleri var. Neyi nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Barcelona’nin Xavi ile devam edecek olması onlar için çok iyi bir haber. Yeni transferler de çok iyi. Bunlar Barcelona’yı çok geliştirdi. Bazen eleştiride haksızlık yapıyoruz. Çok iyi yoldalar” diyerek sözlerini noktaladı.

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