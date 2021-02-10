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Toroslar Belediyesi’nin bocce milli takım oyuncusu Mehmet Can, İtalya’ya transfer oldu

Mersin’de Toroslar Belediyesi Bocce Takımının Milli Takım oyuncusu Mehmet Can Yakın’ın, yurt dışına transfer olan ilk Türk sporcu olduğu bildirildi.

Spor 10.02.2021, 16:10
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Toroslar Belediyesi’nin bocce milli takım oyuncusu Mehmet Can, İtalya’ya transfer oldu

Mersin’de Toroslar Belediyesi Bocce Takımının Milli Takım oyuncusu Mehmet Can Yakın’ın, yurt dışına transfer olan ilk Türk sporcu olduğu bildirildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası arenalarda aldığı başarılarla dikkat çeken Mehmet Can Yakın, İtalya 1. Lig Seri A takımlarımdan La Loanese takımına transfer olarak bir ilki gerçekleştirdi. 23 yaşındaki sporcu Yakın, bu hafta gideceği İtalya yolculuğu öncesi başarısını ve heyecanını Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile paylaştı. Antrenörü Niyazi Kutlay ile birlikte Başkan Yılmaz’ı ziyaret eden Yakın, desteklerinden dolayı Yılmaz’a teşekkür etti. Başkan Yılmaz’ın spora ve sporcuya olan katkılarından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Yakın, İtalya’da Toroslar’ı, Mersin’i ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

"Başarı için fedakarlık gerekir"

Milli Sporcu Yakın, "Elde ettiğim bu başarı emeğin, disiplinli çalışmanın ve özverinin eseridir. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a her türlü desteğinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Antrenör Niyazi Kutlay da her zaman yanlarında olan Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, "Toroslar Belediyesi Bocce Takımımız, elde ettiği başarılarla kürsüden inmedi. Branşında Türkiye’nin en iyi takımlarından biri olma unvanını koruyor. Milli Takım sporcumuz Mehmet Can Yakın ise İtalya’da Toroslarımızı ve ülkemizi temsil edecek. Burada 24 resmi maça çıkacak. Bu başarı Milli Takımımıza da yansıyacak. Gururluyuz" ifadelerini kullandı.

"Yolun açık olsun"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sporcuları Mehmet Can Yakın’ın İtalya’ya transferinin Türkiye’deki Bocce sporunun önünün daha da açılması noktasında önemli bir başarı olduğunu söyledi. Yakın’ı tebrik ederek, hayırlı yolculuklar dileyen Yılmaz, "Bocce sporunda adını Türkiye’ye ve dünyaya duyuran milli sporcumuz Mehmet Can Yakın’ın bu başarısıyla da gurur duyduk. Antrenörümüz Niyazi Kutlay’ın nezdinde kendisini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Toroslar Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız" diye konuştu.

7 kez Türkiye şampiyonluğundan İtalya’ya

Toroslar Belediyesi Spor Kulübünün alt yapı bünyesinde Bocce sporu ile tanışan Yakın, klasmanlarında 7 kez Türkiye şampiyonu oldu ve 8 Türkiye rekoru kırdı. Güncel volo basamak-role ve miks role rekorlarını elinde bulunduran Yakın, Milli Takım bünyesinde yer alıyor. İtalya’da yapılan Ümitler ve Gençler Dünya Volo Şampiyonasında dünya 3’üncülüğü elde ederek Türkiye’ye ilk defa volo basamak branşında madalya getiren milli sporcu Yakın, Mersin’de düzenlenen Dünya Erkekler Volo Şampiyonasında volo röle erkekler dünya 3’üncülüğünü elde ederek Türkiye’ye erkekler klasmanında yine ilk madalyayı getiren isim oldu.

Toplamda 4 defa dünya 3.’lüğü elde eden Yakın, bu başarıların sonucunda İtalya Seri A ekiplerinden La Loanese takımından transfer teklifi aldı. Bu teklifi kabul ederek İtalya’da oynayacak olan ilk Türk sporcu unvanına da kavuşacak olan Yakın, Türkiye için bir ilk daha gerçekleştirerek kariyerine İtalya Seri A ekibinde devam edecek.
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