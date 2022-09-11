Toprak Razgatlıoğlu’ndan Fransa’da kritik zafer

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK’in yedinci durağı olan Fransa’da zafere ulaştı. Superpole yarışını kazanarak hafta sonunun ikinci yarışına ilk cepten başlayan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçerek, sekizinci yarış galibiyetini elde etti ve toplamda 18’inci kez podyuma çıktı.

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye’ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası’nın yedinci durağı olan Fransa’da zafere ulaştı. Dört bin 411 kilometrelik Magny-Cours Pisti’ndeki hafta sonunun ikinci yarışına Superpole yarışını kazanarak ilk cepten başlayan Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ilk sırada geçerek, sekizinci yarış galibiyetini elde etti ve toplamda 18’inci kez podyuma çıktı.

Toprak puan farkını kapattı

21 turluk yarışa ilk sırada başlayan Toprak Razgatlıoğlu, ilk turda rakipleri Alvaro Bautista ve Jonathan Rea’yla kıyasıya bir liderlik rekabetine girdi. İkinci turda Rea’nın teması sonrası Bautista’nın yarış dışı kalmasıyla liderliği alan başarılı sporcu, Axel Bassani ve Ruben Rinaldi’yle zirve mücadelesi yaşadı. Sekiz tur kala Rinaldi’yi geçerek liderliğe yükselen Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı. Yarışı Rinaldi ikinci sırada bitirirken, üçüncü Bassani oldu. Genel klasmanda 302 puanla ikinci sırada yer alan Toprak, 332 puanla lider olan Alvaro Bautista’yla farkı 30 puana düşürdü. 2022 WSBK’de sezonun sekizinci durağı olan Katalunya GP, 23-25 Eylül tarihlerinde koşulacak.