Toprak Razgatlıoğlu Wings for Life’da koşamayanlar için koşacak

Son Dünya Superbike Şampiyonası şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda düzenlenecek Wings for Life World Run’da ‘koşamayanlar için koşacak’. 8 Mayıs Pazar günü iki kıta, yedi ülkede düzenlenecek etkinliğin Türkiye ayağında Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte koşmak isteyenler ise kayıt yaparak başarılı sporcunun takımında yer alabilecekler. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile tüm dünya ile aynı anda bir kez daha İzmir’de gerçekleştirilecek Wings for Life World Run saat 14.00’te başlayacak. Tüm dünyada yüz binlerce kişinin koşacağı ve omurilik felcine çözüm bulunması için yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run’la ilgili detaylar, katılım bilgisi ve kayıt bilgilerine internet üzerinden ulaşılabiliyor.

2014 yılından bu yana 33,3 milyon Euro

2014 yılından beri düzenlenen Wings for Life World Run’da bugüne kadar 928 bin 95 kişi koşarken, toplam 9 milyon 34 bin 954 kilometre mesafe kat edildi. Geçen sene 180 binden fazla kişi adımlarını omurilik felçlilerine umut olmak için atarken, 2014 yılında bu yana toplam 33 milyon 300 bin Euro yani 532 milyar 800 milyon TL’lik bağış toplandı. Bu sene binlerce kişi, hem Wings for Life World Run hem de App Run ile bin omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için koşacak. 2014 yılından bu yana Wings for Life World Run sayesinde 239 proje desteklenirken, şu anda 59 projede araştırmalar devam ediyor.

Wings for Life Vakfı hakkında

Dünya çapında milyonlarca kişi çoğunlukla trafik ya da ev kazaları sonucu omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor. Tek hedefi omurilik felci araştırmalarını desteklemek olan Wings For Life, kar amacı gütmeyen bir vakıf olarak 2005 yılından beri dünya çapında insanların hayatını değiştiren araştırma projelerine ve klinik çalışmalara fon sağlıyor. Wings for Life World Run kayıt ücretleri ile toplanan bağışların tamamı Wings For Life Vakfı’nın nihai hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor.