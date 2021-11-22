Toprak Razgatlıoğlu: “Şampiyonluğu babam için kazandım“

2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, “Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu, çünkü bunu ben babam için kazandım. Zor süreçlerden geçtik ve o her zaman varını yoğunu satıp benim ile ilgilendi ve dünya şampiyonu olacağımı söylerdi. O gün bugün ama o bu anlara canlı şahit olamadı“ diye konuştu.

2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, resmi web sitesinde yaptığı açıklamada uzun ve zorlu senede yanında olan herkese teşekkür etti. Razgatlıoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi : “Öncelikle bu uzun ve zorlu senede yanımda olan herkese teşekkür ederim önce Ailem Ağabeyim (Babam) Her şeyim #tumayrazgatlıoğlu ve sonra beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kenan Sofuoğlu. Her zaman beraber antrenman yaptık beraber çalıştık her yarışta beni yalnız bırakmadı ve hayalimiz olan dünya şampiyonluğunu kazandık kolay bir sezon olmadı herkes elinden geleni yaptı. Elhamdülillah Dünya Şampiyonu olduk. Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu, çünkü bunu ben babam için kazandım. Zor süreçlerden geçtik ve o her zaman varını yoğunu satıp benim ile ilgilendi ve dünya şampiyonu olacağımı söylerdi. O gün bugün ama o bu anlara canlı şahit olamadı. Mekanı Cennet olsun İNŞALLAH ve her zaman yanımızda olan Sayın Bakanım Dr. Mehmet Kasapoğlu’na, bağlı olduğum #sportotosporkulübü ve Motor Federasyonu’na, Sponsorum olan ve hiç yalnız bırakmayan Redbull Türkiye ailesine de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız bu başarı hepimizin.“