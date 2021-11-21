banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kars eksi 12’yi gördü, dereler dondu
Kars eksi 12’yi gördü, dereler dondu
Yumurta topukta ‘çırak’ sıkıntısı
Yumurta topukta ‘çırak’ sıkıntısı
Mesaide gazete okudu, tazminatsız kovuldu
Mesaide gazete okudu, tazminatsız kovuldu

Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

Türk motor sporlarının en önemli genç yeteneklerinden biri olan Red Bull sporcusu Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu oldu. Endonezya’daki ilk yarışta 2. olan Toprak Razgatlıoğlu, hem kariyerinin ilk dünya superbike şampiyonluğuna ulaştı, hem de bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.

Spor 21.11.2021, 11:33
Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

Türk motor sporlarının en önemli genç yeteneklerinden biri olan Red Bull sporcusu Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu oldu. Endonezya’daki ilk yarışta 2. olan Toprak Razgatlıoğlu, hem kariyerinin ilk dünya superbike şampiyonluğuna ulaştı, hem de bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye’nin motor sporları alanında yetiştirdiği en yetenekli sporculardan biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Türk motor sporları tarihinin bugüne kadarki en büyük başarısına imza attı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası’nda şampiyon olmayı başardı. Kariyerinin 4. Dünya Superbike Şampiyonası sezonunda fabrika takımı Pata Yamaha ile olağanüstü bir sezon geçiren yıldız sporcu, sezonun son yarışlarına Endonezya’da çıktı. Hafta sonunun ilk yarışında ikinci olan Toprak Razgatlıoğu, puanını 551’e çıkartarak hem kariyerinin ilk Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaştı, hem de bunu başaran ilk Türk sporcu unvanını elde etti.

Başarısını babasına adadı

Bu büyük başarıyı babasına adadığını belirten başarılı sporcu, "Şampiyon olarak Türk Bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek benim için paha biçilemez bir gurur ve mutluluk kaynağı. Sezon içinde birçok aksilik yaşadık ama hiç vazgeçmedik. Bu şampiyonluğu önce babama ve başta Kenan Sofuoğlu olmak üzere her zaman yanımda olan destekçilerime hediye ediyorum. Ne mutlu ki ülkeme dünya şampiyonu olarak dönüyorum" şeklinde konuştu.

Rea’nın altı sezonluk hakimiyetini bitirdi

2015-2020 yılları arasında üst üste 6 kez Dünya Superbike şampiyonu olan Jonathan Rea ile sezon içinde kıyasıya bir mücadele içerisine giren Toprak, son yarış öncesinde toplam 13 yarış kazandı, 29 kez ise podyumda yer aldı. En büyük rakibi Rea’yi geride bırakan Toprak, bu konu hakkında da "Rea büyük bir efsane ve bana çok şey öğretti. Ona çok şey borçluyum ve mücadele için teşekkür ederim" dedi.

Toprak’ın kariyer yolculuğu

5 yaşında motor üzerine çıkan Toprak Razgatlıoğlu, 16 yaşında İstanbul Park’ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu oldu. İspanya’da 2012’de yapılan Red Bull MotoGP Rookies Cup seçmelerini kazanarak, Türkiye’nin en genç şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, bu başarısından 3 yıl önce bir yarışta Kenan Sofuoğlu’nun dikkatini çekmeyi başarmıştı. Rookies Cup’taki başarılarının ardından Superstock 600’e özel olarak davet edildi. Türkiye’de Motosiklet Federasyonu’nun düzenlediği şampiyonalarda da 2009, 2011 ve 2012’de şampiyonluk yaşadı.2014 yılında Red Bull sporcusu olan ve aynı yıl sezonun son yarışı Magny-Cours’da damalı bayrağı ilk sırada gören Toprak, 2015 yılında Avrupa Superstock 600 şampiyonluğuna ulaştı.

Toprak, 2018’de ise Superbike’a adım attı. İlk sezonunu bir tecrübe yılı olarak geçiren Toprak, asıl performansını ise 2019 sezonunda göstermeye başladı. Art arda gelen podyumların ardından nihayet favori pisti olan Magny-Cours’da 16. sıradan başladığı yarışı birincilikle bitirerek unutulmaz bir zafere imza attı. 2020 ise Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu olarak sezona başlayan Toprak’ın en iyi Superbike sezonu oldu. 15 yarışta 11 podyum yapan Toprak, 3 kez de podyumun zirvesine çıkıp sezonu dördüncü sırada tamamladı. Başarı basamaklarını adım adım tırmanan Toprak 2021 sezonunda ise WSBK şampiyonu olarak ülkesine döndü.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Alanyaspor 13 24
4. Konyaspor 12 23
5. Başakşehir 13 21
6. Galatasaray 12 21
7. Beşiktaş 13 20
8. Fenerbahçe 12 20
9. Karagümrük 12 19
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Erzurumspor 12 25
5. Bandırmaspor 12 22
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 11 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 12 14
12. Menemenspor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 14
14. Boluspor 12 13
15. Denizlispor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 12 25
3. Man City 11 23
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. M. United 12 17
8. Brighton 12 17
9. Crystal Palace 12 16
10. Tottenham 11 16
11. Everton 11 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 11 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Sevilla 13 28
2. Real Sociedad 13 28
3. Real Madrid 12 27
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 13 21
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6