Top toplayıcı, Roma’nın yıldızı Riccardo Calafiori’nin suratına top attı

Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Ajax’a konuk olan Roma, Lorenzo Pellegrini ve Roger Ibanez’in attığı gollerle 2-1 galip gelirken, ev sahibi ekibin tek golü 39’da Davy Klaasen’den geldi.

Öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Ajax, 53. dakikada Dusan Tadic’in kaçırdığı penaltı sonrasında farkı 2’ye çıkarma fırsatını da tepti. Maçın 84. dakikasında Roger Ibanez’in golüyle 2-1 öne geçen Roma ise, maçın son anlarında süreyi eriterek üstünlüğünü korumaya çalıştı.

Dakikalar 90+4’ü gösterirken taç atışı kullanmaya hazırlanan Roma’nın sol beki Riccardo Calafiori, ağır şekilde hareket ederken önündeki topu almadı ve yürümeye devam etti.

Calafiori’ye sinirlenen top toplayıcı çocuk, İtalyan oyuncunun suratına doğru sert bir şekilde top fırlattı. Göğsüne çarpan topun ardından kendisini yere bırakmaya hazırlanan Calafiori, bir anda toparlandı ve top toplayıcının üzerine yürüdü.

“SAYGI DUYMUYORUM AMA ANLAYABİLİYORUM”

Yan hakemin araya girmesiyle gerginlik kısa sürerken, maçın hakemi Sergei Karasev, Romalı futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı. Maçtan sonra olay hakkında konuşan Calafiori, “Neyse ki sakin kalmayı başardım. Böyle bir durumda rakibin zaman geçirdiğini görmek beni de rahatsız ederdi. Yaptığına saygı duyduğumu söyleyemem ama anlayabiliyorum” şeklinde konuştu.

(Sözcü)