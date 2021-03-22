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Tolunay Kafkas: “Türk futbolunun içinde bulunduğu sorunlar çok fazla”

Genç oyuncuların kendi takımlarında süre alması gerektiğini söyleyen Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Bizim ligimiz, Avrupa’da 21 yaş altı oyuncuların süre almasında sonuncu sırada. Bu vahim bir olay. Türk futbolunun içinde bulunduğu sorunlar teknik anlamda çok fazla” dedi.

Spor 22.03.2021, 11:58
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Tolunay Kafkas: “Türk futbolunun içinde bulunduğu sorunlar çok fazla”

Genç oyuncuların kendi takımlarında süre alması gerektiğini söyleyen Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Bizim ligimiz, Avrupa’da 21 yaş altı oyuncuların süre almasında sonuncu sırada. Bu vahim bir olay. Türk futbolunun içinde bulunduğu sorunlar teknik anlamda çok fazla” dedi.

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri öncesinde Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul’da kampa girdi. Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da kampın ilk gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir oyun anlayışı ve felsefesi yerleştirmeye çalıştıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Kafkas, “Saha dizilişinden çok oyun anlayışı olsun ve bu oyunu sürdürebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Daha önce resmi takvim olmamasına rağmen hem kulüplerimiz hem hocalarımız oyuncularını bize verdiler. Yaptığımız iki kamptan sonra iki hazırlık maçında da eksiklerimizi gördük. Kazakistan ile ilk resmi maçımız oynayacağız” ifadelerini kullandı.

“Binanın temeli çok önemli”

Türk futbolunun temelinin genç oyuncu gelişiminde olduğunu söyleyen Tolunay Kafkas, “Burası bir geçit yeri. 21 yaş grubu önemli bir yaş grubudur. Çünkü A Milli Takım’a aday oyuncuların olduğu yaş grubu. Burada başarılı olmak istiyoruz, zorlu bir gruptayız. Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri’ne katılmak istiyoruz. Ne kadar çok genç milli takımlarda ve U21 takımında şampiyonalara düzenli şekilde katılırsak A Milli Takımımız o kadar iyi olur. Binanın temeli çok önemli. Temel de genç oyuncu gelişimidir. Buraları sağlam olmalı ki Türk futbolu yeni jenerasyonlar yetiştirsin ve önüne daha güvenli bakabilsin” diye konuştu.

“Türk futbolunun içinde bulunduğu sorunlar teknik anlamda çok fazla”

Oyuncuların kendi takımlarında süre almalarının çok önemli olduğunu vurgulayan başarılı çalıştırıcı, “Bizim ligimiz, Avrupa’da 21 yaş altı oyuncuların süre almasında sonuncu sırada. Bu vahim bir olay. Türk futbolunun içinde bulunduğu sorunlar teknik anlamda çok fazla. Mali tarafı bir kenara bırakıyorum ama teknik anlamda yapılanmada çok fazla. Bunları konuşmak lazım, futbola göre konuşmak lazım. Bunun da temeli genç oyuncu gelişimi. Türk futbolu çok zaman kaybetti. Bir an önce akademi modeline geçilmeli. Bizler bu çalışmaları yapıyoruz. Bunun için bir konsensus oluşması lazım. Bunun içinde bakanlığımızın, federasyonumuzun, kulüplerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğinde yeni adımlar atıp yeni jenerasyonlar yetiştirilmeli. Yoksa bu iş doğaçlama 3-5 kişiyi geçmez” cümlelerine yer verdi.

“Yusuf Demir ile gidip konuşuldu”

Rapid Wien’de top koşturan 17 yaşındaki Yusuf Demir ile Ümit Milli Takım’ı tercih etmesi için gidip konuşulduğunu ancak oyuncunun Avusturya’yı seçtiğini belirten Kafkas, “Artık insanların çıkarları ön planda, özellikle alt yaş grubunda. Güngör Şahinkaya hocamız gitti, konuştu çocukla ve babasıyla. Tercihini oradan yana kullandı. Biz alt yaş grubunda çocukla ilgilendik. Biz hatalar yapmış olabiliriz, bunu da kabul ederiz. Yeteri kadar zaman ayırmamış olabiliriz ama gidildi, konuşuldu. Tercihini Avusturya’dan yana kullandı. Ümit Milli Takım’da oynadığı zaman alt yaş gruplarına gelemiyor. Değerlendirilecekse A Milli Takım’da değerlendirilir. O da Şenol hocanın tasarrufundadır” dedi.
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