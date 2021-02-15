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Tolunay Kafkas: “Genç oyuncular, Türkiye’de gelişeceğine inanmıyor”

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, kampta konuştu. Ümit Milli Takım olarak Avrupa Şampiyonası’na katılmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Kafkas, genç oyuncuların direkt olarak yurt dışını tercih etmesiyle ilgili olarak da, “Artık genç oyuncular Türkiye’de gelişeceklerine inanmıyor” ifadelerini kullandı.

Spor 15.02.2021, 14:04
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Tolunay Kafkas: “Genç oyuncular, Türkiye’de gelişeceğine inanmıyor”

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, kampta konuştu. Ümit Milli Takım olarak Avrupa Şampiyonası’na katılmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Kafkas, genç oyuncuların direkt olarak yurt dışını tercih etmesiyle ilgili olarak da, “Artık genç oyuncular Türkiye’de gelişeceklerine inanmıyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan’la eşleşen Ümit Milli Takım, ilk maçına haziran ayında çıkacak. Maçlar öncesinde hazırlık kampları gerçekleştirecek olan Ay-Yıldızlılar, Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplandı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, bu sabah yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Grubun oldukça zorlu olduğunu ancak bunun önemli olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Kafkas, “Burada önemli olan bizim ne yaptığımız. Bu ikinci ara kampımız. Ben tekrar bütün hocalarımıza ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Takvim olmamasına karşın Ümit Milli Takımın toplanması önemli. Oynayacağımız sistemle ilgili taktik idmanlar yapıyoruz. İyi hazırlanacağız. Mart ayı içinde 2 hazırlık maçımız olacak. Sırbistan’la Alanya’da oynayacağız, daha sonra Katar’a gideceğiz. Haziran ayında da grup eleme maçının ilk ayağında Kazakistan’a gideceğiz. İddialıyız ve gruptan çıkmak istiyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün gruplar 6 takım ama bizim grubumuz 5 takım. Buna çok fazla bakmıyoruz. Ben şansa çok inanan birisi değilim, çalışmaya inanırım. Eğer doğru çalışırsak, takım halinde iyi senkronize olursak, istediğimiz oyunu da sahaya yansıtırsak grupta iyi bir şansımız olur” diye konuştu.

“Avrupa Şampiyonası’na katılmaya ihtiyacımız var”

Gruptaki ekiplerden en önemli rakibin Danimarka olduğunu söyleyen Tolunay Kafkas, “Burada lokomotif takım Danimarka. Birkaç maçını seyretme fırsatı buldum, iyi bir takımları var. İyi hazırlanacağız. Bütün bu kamplar bunun için. Ofansif çalışmalarımız var. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum, buna da ihtiyacımız var. Bunca yıllık tarihe baktığımız zaman 1982 doğumlu oyuncuların en son katıldığını görüyoruz. Bu grup da buna aday. Buradaki oyuncular A Milli Takım’a adaydır. Böyle bir Avrupa Şampiyonası’na katılmaya ihtiyacı var takımımızın” dedi. Bir önceki eleme grubuna bakıldığında bu grubun daha zor olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Kafkas, “Öncesine bakıldığında bu grubun daha zor olduğunu görüyoruz. Danimarka, Belçika majör takımlar. Belli sistemleri olan, taktik anlayışları olan ekipler. Bir önceki grupta İngiltere ve Avusturya vardı yarışacağımız ekipler olarak ama maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Burada bizim en büyük sıkıntımız, bu yaş grubundaki oyuncuların maalesef kendi takımlarında fazla süre bulamamaları. Geçmiş arkadaşlara da bir şey söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. İçinde bulunduğumuz başka sorunlar da var ama bu sorunları başka bir platformda konuşmamız gerekiyor” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Keşke Ali Akman ve Ömer Faruk takımlarında devam etseydi”

Bursaspor’da kadro dışı bırakılan Ali Akman ve Fenerbahçe’de yola devam etmeyeceği ifade edilen Ömer Faruk Beyaz’la ilgili de konuşan Tolunay Kafkas, “Psikolojik anlamda oyuncuyu çok etkiliyor bu durumlar. Ama biz bu ilişkinin dışındayız, müdahil olmamız çok doğru değil. İçinde yaşanan sorunları tam olarak bilmiyorum. Gönül isterdi ki bu işler böyle olmasın. Şunu açık gönülle söyleyebilirim, Keşke Ömer, Fenerbahçe’de kalıp oynasa, keşke Ali Akman, Bursaspor’da kalıp oynasa. Kulüpleriyle bu şekilde ayrılmasalar. Ben bunu sadece temenni ederim, isteyebilirim. Ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bunlar oyuncularla kulüplerinin arasındaki konular” açıklamasını yaptı.

“Bu oyuncular Türkiye’de gelişeceklerine inanmıyor”

Yeni jenerasyonun hedeflerinin büyük takımlarda forma giymek yerine direkt olarak Avrupa’yı tercih etmesiyle ilgili de konuşan Kafkas, “Bu oyuncular maalesef ülkemizdeki kulüplerde gelişeceklerine ve süre alacaklarına inanmıyorlar. Çünkü çok fazla yabancı var. Bu oyuncuların yurt dışı tercihlerinin büyük nedeni bu olabilir. Yurt dışında daha çok oynayıp daha iyi oynayacaklarını düşünüyorlar. Merih, Çağlar, Ozan, Yusuf, Zeki gibi örnekler, genç oyunculara daha cazip geliyor” dedi. Son olarak A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’le ilgili konuşan Tolunay Kafkas, “Şenol Hoca’yla kendi işimle ilgili her türlü istişaremiz oluyor. Hocamız bu işin lokomotifi. Kendi antrenmanlarımızı paylaşıyoruz. Bizim birinci görevimiz, yukarıya elimizden geldiğince çok fazla oyuncu vermek, milli takım havuzunu genişletmek. Sağ olsun hocanın da bize olan desteği çok fazla. İyi bir uyum içinde götürüyoruz. Zaten benim hocalığımı yapmış, çok sevdiğim ve saygı duyduğum birisi. Ben zaten saygı duymadığım, sevmediğim birisi için bir şey söylemem. Hoca sağ olsun bizim abimiz aynı zamanda” diyerek sözlerini tamamladı.
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