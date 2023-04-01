Tolunay Kafkas: “Camiaya layık bir oyun anlayışı ile bu durumdan kurtulmak istiyoruz”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Başakşehir yenilgisi sonrası, “Camiaya layık bir oyun anlayışı ile bu durumdan kurtulmak istiyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 1-0 kaybetti. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Maçın geneline baktığınız zaman oyunu domine eden, forse etmeye çalışan bir Ankaragücü vardı. Başakşehir, iyi bir kadroya sahip. Fiziki konuda sıkıntı yaşadık. İlk devre geçiş konusunda özellikle savunma arkasına yapacağımız koşularda sıkıntı yaşadık. İkinci yarı oyunun hakimiyeti tamamen bize döndü, karışıklık yaşadık. Mahmut’un oyun kurması bizi zora soktu ama tehlikeli değildi. Bu sistemin belli bir parçasından bir tanesiydi” ifadelerini kullandı.

Maçta kaçan penaltıya da değinen Kafkas, sözlerini şöyle tamamladı: “Yavaş yavaş camiaya layık bir oyun anlayışı ile bir an önce bu durumdan kurtulmak istiyoruz. Kazanacağımız maçları kazanmak istiyoruz.”