Tolunay Kafkas: “3 puan aldığımız için çok mutluyum”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Kayserispor maçının ardından, "3 puan aldığımız için çok mutluyum" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor’u 1-0 mağlup ederek sezonun bitimine 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tolunay Kafkas, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kafkas, “Zor bir deplasman, çok iyi bir takım eksik olmasına rağmen. Çok iyi bir hoca. Oyunun kontrolünü elimizde tutmaya çalıştık, özellikle topsuz oyunda çok başarılı olduk. Çok az pozisyon verdik, daha iyi geçiş yapmamız lazımdı. İçinde bulunduğumuz durumda bizim için önemli olan 1 ya da 3 puan almaktı. 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Kayserispor’u tebrik ediyorum. Uzun yıllar hizmetim var, her zaman da kalbimde olacak” diye konuştu.