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Tokyo’da güreşte görev alacak hakemler açıkladı

Türkiye Güreş Federasyonu, Tokyo Olimpiyatları’nda Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu’nun hakem hocası ve Avrupa kıtası sorumlusu olarak, Levent Şen ve Mehmet Gürhan Yücel’in de hakem olarak görev yapacağını açıkladı.

Spor 22.05.2021, 00:42
Tokyo’da güreşte görev alacak hakemler açıkladı

Türkiye Güreş Federasyonu, Tokyo Olimpiyatları’nda Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu’nun hakem hocası ve Avrupa kıtası sorumlusu olarak, Levent Şen ve Mehmet Gürhan Yücel’in de hakem olarak görev yapacağını açıkladı.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dünya Güreş Birliği 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda görev alacak olan hakemleri açıkladı. Buna göre Tokyo’da Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu hakem hocası ve Avrupa kıtası sorumlusu olarak görevlendirilirken, Levent Şen ve Mehmet Gürhan Yücel de hakem olarak görev yapacaklar. Türkiye Güreş Federasyonu olarak üç isme de başarılar diliyoruz" denildi.
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