Tokyo Paralimpik Oyunları açılış seremonisi ile başladı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl olimpiyatlarla birlikte 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları için geri sayım sona erdi. Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ve Japonya hükümetinin güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğini yinelediği Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış seremonisi ile resmi olarak başladı. Covid-19 önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda protokol konuğun kabul edildiği Yeni Ulusal Stadyum'daki açılış töreninde ilk olarak dans ve ışık gösterileri sergilendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Türk Bayrağı'nı görme engelli Para Atlet Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcusu Mücahit Günaydın'ın taşıyacağını açıkladığı seremoni, paralimpik milli takımlarının geçit törenine sahne oldu.





Türkiye'yi 87 sporcu temsil edecek

Toplam 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, Türkiye'yi 13 branşta 87 sporcu temsil edecek. Karşılaşmalar yarın golbol, yüzme, masa tenisi, tekerlekli sandalye, eskrim, tekerlekli sandalye basketbol, bisiklet, tekerlekli sandalye ragbi branşlarındaki müsabakalarla başlayacak.



OHAL gölgesi altında gerçekleşecek

Covid-19 vakalarında son haftalarda gözlenen rekor seviyedeki artış nedeniyle salgında yeni dalga endişesi yaşanan Japonya’da hükümetten yeni tedbir adımı gelmiş, Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Osaka'da uygulanan Olağanüstü Hal (OHAL) kararının kapsamının genişletilmesine karar verilmişti. Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka uygulamaya dahil edilirken, OHAL altında olan 6 eyalette normalde 31 Ağustos'ta sona ermesi öngörülen uygulamanın, tüm eyaletlerde 12 Eylül'e dek süreceği bildirilmişti. OHAL'in kapsamı 13 eyaleti içine alacak şekilde genişlerken, 6 eyalette ise uygulamanın süresi uzatılmıştı.





Salgına rağmen iptal edilmedi

Ülkede etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle toplumun farklı kesimlerinden Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilmesi çağrıları yapılmıştı. Sağlık meslek örgütleri, seyircisiz gerçekleşse dahi dev organizasyonun dünyanın dört bir yanından binlerce sporcu, antrenör, yetkili ve gazeteciyi ülkeye çekeceği için Japonya'daki enfeksiyon riskini artırabileceği uyarısında bulunmuştu. Ayrıca uzmanlar, farklı ülkelerden Japonya’ya taşınma ihtimali olan Covid-19 mutasyonlarının, Covid-19 aşısına karşı dirençli mutasyonların oluşumuna yol açarak, vaka patlamasına neden olabileceğini belirtmişti.





Oyunlar kapalı kapılar ardında gerçekleşecek

Tepkilerin ardından deniz aşırı izleyicilere kapılarını uzun süre önce kapatan oyunların, yerel konuk da kabul etmeyerek tamamen kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmesine karar verilirken, sınırlı sayıdaki yerel öğrencinin karşılaşmaları izleyebileceği gündeme gelmişti.



Bilanço giderek ağırlaşıyor

Japonya'da son 24 saatte 21 bin 570 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 344 bin 510'a yükselmiş, son 24 saatte 42 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 15 bin 725'e ulaştı.





Salgın 1 yıllık gecikmeye neden oldu

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, olimpiyatlar 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında seyircisiz olarak gerçekleştirilmişti. Paralimpik Oyunları ise 5 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.