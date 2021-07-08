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Tokyo Olimpiyatları, seyircisiz düzenlenecek!
Bir yıl ertelemeli olarak gerçekleşecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Tokyo'da artırılan Covid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirileceği açıklandı.
Spor 08.07.2021, 16:56
Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın seyircisiz gerçekleştirilmesine karar verildi. Covid-19'un varyantları nedeniyle Tokyo'da olağanüstü hal hazırlığı varken Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, organizatörlerin olimpiyatları seyircisiz düzenlemeyi kabul ettiklerini açıkladı.