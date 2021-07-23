Tokyo Olimpiyatları resmen başladı

Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da resmi açılış töreni öncesi ilk gün müsabakaları ile başladı. "Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" sloganıyla gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle yapıldı. Açılış töreni TSİ saat 14:00'te gerçekleştirildi.

Resmi takvimin ilk gününde milli kürekçi Onat Kazaklı, çeyrek finale çıktı. Tokyo Körfezi'nde Sea Forest Waterway'de gerçekleşen kürek yarışlarında Türkiye'yi Onat Kazaklı temsil etti.

28 yaşındaki milli sporcu, erkekler tek çifte (M1x) eleme yarışında 7.20.11'lik derecesiyle kendi serisinde 3. sırayı aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Onat Kazaklı'nın çeyrek final müsabakası, 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek.

Mete Gazoz sıralamada 10. sırada yer aldı

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay kategorisi bireysel sıralamada 10'uncu oldu.

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen müsabakalarda Mete, 669 puan topladı ve 64 sporcu arasında 10. sırada yer aldı. Milli okçu, sıralama turunda 646 puan alan Lüksemburglu Jeff Henckels ile eşleşti.

Mete Gazoz, Henckels ile yapacağı ilk tur maçına 29 Temmuz Perşembe günü çıkacak.

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz bireysel sıralama turunda 19'uncu oldu



Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda 19. oldu.

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen müsabakalarda Yasemin Ecem, 652 puan toplayarak 19. sırada yer aldı. Milli sporcu, sıralama turunda 630 puan toplayarak 46. olan Kanadalı Stephanie Barrett ile eşleşti.

Yasemin Ecem Anagöz, Barrett ile eleme maçına 27 Temmuz Salı günü çıkacak.

Sıralama turunda mücadele eden Güney Koreli sporcu San An, 680 puanla olimpiyat rekoru kırdı. An San, Atlanta 1996'da Ukraynalı okçu Lina Herasymenko'nun 673 puanla kırdığı olimpiyat rekorunu geliştirdi.

Türkiye'den 108 sporcu katılıyor



Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil ediyor.

Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla başarı kovalayacak.

Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.