banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Nokia 6310 geri döndü!
Nokia 6310 geri döndü!
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada

Tokyo Olimpiyat Oyunları: ABD: 3 - Türkiye: 2

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu’ndaki üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atmasına rağmen sahadan 3-2’lik skorla mağlup ayrıldı.

Spor 29.07.2021, 19:08
Tokyo Olimpiyat Oyunları: ABD: 3 - Türkiye: 2
banner502

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu’ndaki üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atmasına rağmen sahadan 3-2’lik skorla mağlup ayrıldı.

Millilerde Meryem 19, Hande 17, Eda 14, Zehra 12, Ebrar 6, Naz 4, Meliha ve Şeyma 2’şer sayı ile oynadı. Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 08.20’de Arjantin ile karşılaşacak.

Salon: Ariake Arena

Hakemler: Paulo Turci (Brezilya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

ABD: Washington, Poulter, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Thompson, Larson, Wong-Orantes (L) (Drews, Hill, Robinson, Ogbogu)

Türkiye: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Meliha, Eda, Simge (L) (Şeyma, Tuğba, Naz, Meryem)

Setler: 25-19, 25-20, 17-25, 20-25, 15-12

Süre: 2 saat 5 dakika (28,27,26, 25, 19)
Yorumlar (0)
27°
açık
banner501