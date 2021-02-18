Tokyo Olimpiyat Komitesi’nin yeni başkanı Hashimoto oldu

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori’nin kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadelerinin ardından gelen yoğun tepkiler nedeniyle istifa etmesi sonucu yerine Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto seçildi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, dev organizasyonla ilgili geçen hafta kamuoyuna yansıyan istifa krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadelerinin ardından gelen yoğun tepkiler nedeniyle görevini bırakan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori’nin koltuğunu devralacak isim belirlendi. Organizasyon komitesinin bugün gerçekleştirdiği toplantıda, kendisine götürülen görev teklifini kabul eden Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto’yu Organizasyon Komitesi’nin yeni başkanı olarak seçtiği açıklandı. Bugün Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile görüşen Hashimoto, olimpiyat bakanlığı görevinden ise istifa etti. Suga’nın olimpiyat bakanlığı görevine daha önce aynı görevde bulunan meclis üyesi Tamayo Marukawa’yı atama kararı aldığı öğrenildi.

Eski bir milli sporcu olan 56 yaşındaki Hashimoto, 1984-1996 yılları arasında 7 olimpiyatta ülkesini temsil etmişti. 4 kez kış oyunlarında sürat pateni ve 3 kez yaz oyunlarında pist bisikleti kategorilerinde yarışan Hashimoto, Fransa’nın Albertville kentindeki 1992 oyunlarında bayanlar bin 500 metre sürat pateni müsabakasında bronz madalya kazanmıştı. 2000 yılında doğum yaptığı gerekçesiyle meclis toplantısına katılmaması parlamentonun ilk kez üyelerine doğum izni vermesi ile sonuçlanan Hashimoto, ülkenin erkek egemen siyasi hayatında bir öncü olarak görülüyor.

Tepki çekmişti

Japonya’da 2000-2001 yıllarında başbakanlık görevini üstlenen 83 yaşındaki Mori, geçtiğimiz hafta düzenlenen Japonya Olimpiyat Komitesi’nin (JOC) çevrimiçi toplantısında kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü savunarak eleştiri oklarının hedefi olmuştu. JOC Yönetim Kurulu’ndaki kadın üye sayısının yüzde 40’a çıkarılması hedefine ithafen Mori, "Birileri ‘Kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız’ demişti. Aksi takdirde durmuyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Mori’nin "Kadınların kuvvetli bir rekabet hissi var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor" sözleri ’cinsiyetçilik’ tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Tepkilere neden olan ifadelerinin ardından yanlış anlaşıldığını belirten Mori özür dilemiş, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise Mori’nin ifadelerinin tamamıyla uygunsuz olduğunu belirtmişti.