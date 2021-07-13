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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Türkiye’deki seyirciyle buluşuyor

32. Yaz Olimpiyat Oyunları heyecanı, Tivibu kullanıcıları ile buluşuyor. 23 Temmuz’da başlayacak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Türkiye’den de takip edilebilecek.

Spor 13.07.2021, 12:12
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Türkiye’deki seyirciyle buluşuyor
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32. Yaz Olimpiyat Oyunları heyecanı, Tivibu kullanıcıları ile buluşuyor. 23 Temmuz’da başlayacak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Türkiye’den de takip edilebilecek.

Pandemi nedeniyle tarihte ilk kez ertelenen Olimpiyat Oyunları, Japonya’nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliğinde 23 Temmuz - 8 Ağustos arasında düzenlenecek. Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın tüm heyecanını; geri al izle, kaydet izle ve durdur izle özellikleriyle, Eurosport 1, Eurosport 2, Trt Spor ve Trt Spor Yıldız kanallarından Tivibu ile yaşayabilecekler.

Yapılan bilgilendirmeye göre Tivibu izleyicileri TRT Spor ve TRT Yıldız kanalları ile olimpiyat ekibinin madalya yolculuğuna da eşlik edebilecekler. 33 branş, 50 disiplinde dünyanın en iyi sporcularının yarışacağı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda millîler, 18 branşta 108 sporcu ile yarışacak.
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