Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları ilk maçı kaybetti: Türkiye 1 - İtalya 3

Türkiye İtalya voleybol maçı ile 2020 Tokyo Olimpiyatlarında heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı.

TÜRKİYE: 1 - İTALYA: 3

1. SET: 22 - 25

2. SET: 25 - 23

3. SET: 20 - 25

4. SET: 15 - 25

Milli takım 29 Temmuz’da ABD ile, 31 Temmuz’da Arjantin ile 2 Ağustos’ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.

İDDAA'DA FAVORİ İTALYA

Çin maçına da favori olarak çıkmayan Filenin Sultanları'nın iddaa oranı 3,35 olarak dikkat çekiyor. İtalya'ya verilen iddaa oranı ise 1,11 ve İtalyanlar bize karşı maça favori olarak çıkıyor.

Sabahın erken saatlerinde Çin ile ABD mücadelesinin uzun soluklu olması beklenirken, günün programına bakıldığında "Hangi maç uzun sürer?" sorusuna ikinci sırada verilecek cevap, "İtalya-Türkiye" olarak dikkat çekiyor.

Toplam sayı sayısında barem 175.5 olarak belirlendi.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZIN MAÇ TAKVİMİ

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya