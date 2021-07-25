Tokyo 2020'de ilk madalya tekvandodan! Hakan Reçber bronz madalya kazandı
Tokyo Olimpiyatlarında mücadele eden Milli Tekvandocu Hakan Reçber, bronz madalyanın sahibi oldu.
Tokyo Olimpiyatlarında mücadele eden tekvandocu Hakan Reçber, 68 kiloda Bosna Hersekli Nedzad Husic'i 22-13 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Bronz madalya kazanan erkeklerde son Avrupa şampiyonu Hakan Reçber, 68 kg ilk tur karşılaşmasında Brezilya'dan Edival Pontes'i 25-18 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, çeyrek finalde ilk maçında 53 sayı çıkaran Büyük Britanyalı Bradly Sinden ile karşılaştı. Sayı makinesi Bradly karşısında Hakan ilk settte sayı alamadı (14-0). İkinci set 19-15, son final seti ise 39-19 olunca 1 dakika kala 20 sayı fark olduğu için karşılaşma sona erdi. Hakan Reçber böylece yarı final şansını kaybetti.
Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Hatice Kübra İlgün, mücadele sonrasında gözyaşlarını tutamadı. O anlar tüyleri diken diken etti...