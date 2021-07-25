Tokyo 2020'de ilk madalya tekvandodan! Hakan Reçber bronz madalya kazandı

Tokyo Olimpiyatlarında mücadele eden tekvandocu Hakan Reçber, 68 kiloda Bosna Hersekli Nedzad Husic'i 22-13 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalya kazanan erkeklerde son Avrupa şampiyonu Hakan Reçber, 68 kg ilk tur karşılaşmasında Brezilya'dan Edival Pontes'i 25-18 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, çeyrek finalde ilk maçında 53 sayı çıkaran Büyük Britanyalı Bradly Sinden ile karşılaştı. Sayı makinesi Bradly karşısında Hakan ilk settte sayı alamadı (14-0). İkinci set 19-15, son final seti ise 39-19 olunca 1 dakika kala 20 sayı fark olduğu için karşılaşma sona erdi. Hakan Reçber böylece yarı final şansını kaybetti.

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Hatice Kübra İlgün, mücadele sonrasında gözyaşlarını tutamadı. O anlar tüyleri diken diken etti...