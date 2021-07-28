Tokyo 2020'de 13 yıllık rekor kırıldı! Macar yüzücü Kristof Milak, Michael Phelps'in rekorunu kırdı...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yüzmede erkekler 200 metre kelebek stilde altın madalyayı Macaristan'dan Kristof Milak, olimpiyat rekoru kırarak kazandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında 200 metre kelebek stilde 21 yaşındaki Milak, altın madalyaya 1.51.25'lik derecesiyle ulaştı.

Bu derecesiyle Milak, olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu.

Eski rekor 2008 Pekin'de 1.52.03'lük derecesiyle ABD'li efsane yüzücü Michael Phelps'e aitti. Macar sporcu aynı zamanda bu stilde, 2019'dan bu yana 1.50.73'lük zamanıyla dünya rekorunu da elinde bulunduruyor.

200 metre kelebekte gümüş madalyayı Japon Tomoru Honda, bronz madalyayı ise İtalyan Federico Burdisso elde etti.

DEFNE FİNALE KALAMADI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yüzmede kadınlar 200 metre kelebek yarı finalinde milli sporcu Defne Taçyıldız, finale çıkamadı.



Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında önemli bir başarı elde ederek yarı finalde mücadele etme hakkı kazanan Defne, serisinde 8 sporcu arasında 2.11.27'lik derecesiyle 7. oldu.

İki seri şeklinde yüzülen ve 16 yüzücünün mücadele ettiği yarı finalde genel sıralamada 14. olan 18 yaşındaki milli sporcu, ilk 8'e giremeyerek final yüzme şansını kaybetti.

LEDECKY BİLDİĞİNİZ GİBİ



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yüzmede kadınlar 1500 metre serbest stilde altın madalyayı ABD'li Kathleen Ledecky elde etti.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında 1500 metre serbestte olimpiyat ve dünya rekortmeni 24 yaşındaki Ledecky, 15.37.34'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı. Ledecky, üst üste 3. kez olimpiyatta farklı stillerde altın madalya alma sevinci yaşadı. Ayrıca ABD'li sporcu 1500 metre serbestte altın madalya alan ilk olimpik kadın yüzücü oldu.

Gümüş madalyayı ABD'li Erica Sullivan 15.41.41'lik derecesiyle alırken, bronz madalyayı ise Alman yüzücü Sarah Kohler 15.42.91'lik zamanıyla elde etti.

ALTIN MADALYA BÜYÜK BRİTANYA'NIN

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 4x200 metre serbest bayrak yarışında altın madalyayı Büyük Britanya kazandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yarışta Tom Dean, James Guy, Matthew Richards, Duncan Scott'tan oluşan Büyük Britanya takımı, 6.58.58'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Dünya ve olimpiyat rekoruna yaklaşan Büyük Britanyalı sporcular, Avrupa rekorunun ise yeni sahibi olmayı başardı.

Gümüş madalyayı Martin Mulyatin, Ivan Girev, Evgeny Rylov ve Mikhail Dovgalyuk'tan oluşan Rusya Olimpiyat Komitesi, 7.01.81'lik dereceyle aldı. Bronz madalyaya ise Alexander Graham, Kyle Chalmers, Zac Incerti ve Thomas Neill'ten oluşan Avustralya, 7.01.84'lük zamanla ulaştı.

TITMUS'TAN TARİHİ BİR ZAFER DAHA

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yüzmede kadınlar 200 metre serbest stilde altın madalyayı Avustralyalı Ariarne Titmus, olimpiyat rekoru kırarak kazandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında 200 metre serbest stilde 20 yaşındaki Titmus, altın madalyaya 1.53.50'lik derecesiyle ulaştı. Bu derecesiyle Titmus, olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu. Eski rekor 2012 Londra'da 1.53.61'lik derecesiyle ABD'li Alisson Schmitt'e aitti.

Bu stilde gümüş madalyayı Asya rekoru kıran Hong Konglu Bernadette Siobhan Haughey 1.53.92'lik derecesiyle elde etti. Bronz madalyayı ise Kanadalı Penny Oleksiak 1.54.70'lik zamanıyla kazandı.

JAPONYA'YA BİR ALTIN MADALYA DAHA

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yüzmede kadınlar 200 metre bireysel karışık stilde altın madalyayı Japon sporcu Yui Ohashi elde etti.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında 200 metre bireysel karışıkta 25 yaşındaki Ohashi, altın madalyaya 2.08.52'lik derecesiyle ulaştı.

Yarışta ikinci ve üçüncü sırayı ABD'li yüzücüler aldı. Alex Walsh 2.08 65'lik derecesiyle gümüş, Kate Douglass ise 2.09.04'lük zamanıyla bronz madalya kazandı.