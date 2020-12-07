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282.605 futbolcu 10 aydır sahalardan uzak

Tokgöz: "Kayserispor’un transfer yasağı bulunuyor"

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sarı-kırmızılı takımın 23 milyon 700 bin TL geçmiş dönem transfer yasağı bulunduğunu açıkladı.

Spor 07.12.2020, 10:31
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Tokgöz: "Kayserispor’un transfer yasağı bulunuyor"
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Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sarı-kırmızılı takımın 23 milyon 700 bin TL geçmiş dönem transfer yasağı bulunduğunu açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından "Sahada mücadelemiz bitince finansal mücadele başlar. 5 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan ara transfer döneminde 23 milyon 700 bin TL geçmiş dönem transfer yasağımız bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.
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