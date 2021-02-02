Tofaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takımın final 8 için mücadele vereceği play-off kura çekimi gerçekleştirildi. Tofaş Basketbol Takımı, play-off turunda İsrail’den Hapoel Unet-Credit Holon, İtalya’dan Happy Casa Brindisi ve ülkemizden Pınar Karşıyaka ile I Grubu’nda eşleşti.

Tofaş’ın FIBA Basketball Champions League (BCL) play-off turundaki rakipleri belirlendi. Normal sezonda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekiplerin yer aldığı kura çekimi, İsviçre’nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde online olarak gerçekleştirilirken, B Grubu’nu 4 galibiyet-2 mağlubiyet ile lider tamamlayan Bursa ekibi, kuraya 1’inci torbadan katıldı. Tarihinde ilk kez yer aldığı kupada Final 8’i hedefleyen Tofaş Basketbol Takımı, son 16 turunda İsrail’den Hapoel Unet-Credit Holon, İtalya’dan Happy Casa Brindisi ve ülkemizden Pınar Karşıyaka ile I Grubu’nda eşleşti. Play-off turu da 3 iç saha-3 deplasman maçı olmak üzere 6 maç üzerinden oynayacak ve gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 5-9 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecek 8’li finale katılmaya hak kazanacak. Top 16 turu karşılaşmaları 2-3 Mart 2021’de başlayacak ve 6-7 Nisan 2021’de sona erecek.