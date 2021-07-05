TOFAŞ SPORTIVE İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonunda da Türkiye’nin en büyük yerel sermayeli spor markası Sportive formasıyla parkede ter dökecek. Mavi Yeşilli kulüp, geçtiğimiz sezon da kulübün spor ürünleri tedariğini gerçekleştiren Sportive ile olan sözleşmesini uzatırken, Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören ile Sportive A.Ş. Genel Müdürü Zeynep Selgur hazır bulundu.

Yapılan anlaşma kapsamında kulübün 2021-2022 sezonu formaları ve lisanslı ürünlerinin satışı Sportive online satış mağazasından gerçekleştirilmeye devam edecek.