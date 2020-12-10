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TOFAŞ, Sean Kilpatrick ile yollarını ayırdı
TOFAŞ Basketbol Takımı’nda Amerikalı oyunculardan Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı.
Spor 10.12.2020, 15:38
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TOFAŞ Basketbol Takımı’nda Amerikalı oyunculardan Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı.ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta Amerikalı şutör gard Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklama, “2020-2021 Sezonu öncesinde kadromuza dahil olan Amerikalı oyuncularımızdan Sean Kilpatrick ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Sean Kilpatrick’e katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz” denildi.