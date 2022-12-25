TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 61 - Galatasaray: 100
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Galatasaray’ı konuk etti. Kadir Has Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Galatasaray 39 sayı farkla 61-100 kazandı. Kayseri ekibi ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Galatasaray’ı konuk etti. Kadir Has Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Galatasaray 39 sayı farkla 61-100 kazandı. Kayseri ekibi ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Mehmet Şahin xx, Halil Erkoç xx, Safa Halit Çakır xx
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver xx 10, Sevgi Tonguç x 8, Zeynep Öykü Kalbisağde x, Landrum xx 13, Eylül Minez x, Nisa Yalçın x, Mısra Albayrak x 5, Şuğranur Hatice Sönmez xx 9, Daugile Sarauskaite xx 8, Feray Dalkılıç x 8
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Kamile Nacickaite xxx 21, Simge Tokmak x, Miray Balotu x, Merve Uygül x 8, Pelin Derya Bilgiç x 5, Işıl alben xx 2, Ieva Pulvere xx 9, Devran Tanaçan x 4, Teaira Zyaire McCovan xxx 18, Meltem Yıldızhan xx 9, Azura Breeona Stevens xxx 17), Tuğçe Canıtez xx 7
1.Periyot: 11-27 (Galatasaray lehine)
Devre: 28-48 (Galatasaray lehine)
3.Periyot: 50-75 (Galatasaray lehine)