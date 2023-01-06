TKBL: İzmit Belediyespor: 93 - Emlak Konut Gelişim: 81
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17. haftasında Emlak Konut Gelişim’i konuk eden İzmit Belediyespor karşılaşmayı 93-81 kazandı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17. haftasında Emlak Konut Gelişim’i konuk eden İzmit Belediyespor karşılaşmayı 93-81 kazandı.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Metin Erol xx, Murat Genç xx, Furkan Söylemezoğlu xx
İzmit Belediyespor: Esma Nur Engin x, Senay Zeybek xxx 17, Nur Sezen Yavuz xx 12, Derya Kavak x, Deniz Aygül xx 5, Candide Öztürk xx 4, Ezgi Manlacı xxx 19, Nuran Tutsak x 2, Kardelen Gezgin xx 7, Betül Pehlivan xxx 13, Gabriela Marginean xxx 14
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Emlak Konut Gelişim: Ece Erginay x, İrem Aleyna Akat xx 8, Ceren Akpınar xxx 20, Nimet Çalışkan xx 11, Berfin Sertoğlu xx 11, Eda Balkan x 7, Feray Laiç x, Sıla Kaya x 6, İclal Duranoğlu x 6, Milena Marjanovix xx 12
Başantrenör: Vedat Sağlık
1.Periyot: 18-15 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 43-26 (İzmit Belediyespor lehine)
3.Periyot: 68-49 (İzmit Belediyespor lehine)