TKBL: İzmit Belediyespor: 82 - Elazığ İl Özel İdare: 76
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 11. haftasında Elazığ İl Özel İdare’yi ağırlayan İzmit Belediyespor maçtan 82-76 galip ayrıldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 11. haftasında Elazığ İl Özel İdare’yi ağırlayan İzmit Belediyespor maçtan 82-76 galip ayrıldı.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Aydın Karaçam xx, Murat Amaç xx, Erkmen Kaya xx
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xx 9, Nur Sezen Yavuz x 2, Deniz Aygül xxx 20, Kym Danae Royster xxx 8, Candide Öztürk xxx 17, Ezgi Manlacı xxx 9, Nuran Tutsak xx 3, Kardelen Gezgin xx 5, Betül Pehlivan xxx 9
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Elazığ İl Özel İdare: Şenay Şale Sarısoy xxx 11, Niray Sena Aral x 2, Hilal Bayraktar x 3, İlknur Yıldızhan Çetin xxx 17, Öykü Taşkın xx 9, Hilal Ertaş x, Fatma Ata xx 14, Channon Tiara Fluker xxx 20
Başantrenör: Mehmet Özkan
1.Periyot: 11-23 (Elazığ İl Özel İdare lehine)
Devre: 42-39 (İzmit Belediyespor lehine)
3.Periyot: 62-54 (İzmit Belediyespor lehine)