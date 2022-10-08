TKBL: İzmit Belediyespor: 81 - BOTAŞ Gelişim: 70
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin üçüncü haftasında BOTAŞ Gelişim’i ağırlayan İzmit Belediyespor karşılaşmadan 81-70 galip ayrıldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin üçüncü haftasında BOTAŞ Gelişim’i ağırlayan İzmit Belediyespor karşılaşmadan 81-70 galip ayrıldı.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Hakan Gerey xx, İzel Deniz Pehlivan xx, Görkem Süzen xx
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xx 6, Deniz Aygül xxx 14, Öykü Taşkın x, Betül Erkoyuncu xx 4, Kym Danae Royster xxx 19, Candide Öztürk x, Ezgi Manlacı xxx 10, Kardelen Gezgin xx 11, Betül Pehlivan xxx 17
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
BOTAŞ Gelişim: Buket Ünal xx 9, Işık Su Güven xx 8, Saliha Mandıracı xx 9, Zeynep Budak x, Rana Uçar xxx 28, İdil Yeniçulha x 1, Burcu Büyükayan x 6, Gizem Havare x, Ada Naz Çorum x, Ceylin Beyza Altunpa xx 96, Aysude Yıldıztekin x
Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli
1. Periyot: 24-19 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 38-33 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 50-54 (BOTAŞ Gelişim lehine)