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TKBL: İzmit Belediyespor: 75 - Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor:58

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin ilk haftasında İzmit Belediyespor, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’u 75-58 mağlup etti.

Spor 24.09.2022, 18:07
TKBL: İzmit Belediyespor: 75 - Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor:58

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin ilk haftasında İzmit Belediyespor, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’u 75-58 mağlup etti.

Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Yücel Çilingir xx, Murat Amaç xx, Hüseyin Söylemezoğlu xx

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xx 7, Nur Sezen Yavuz x, Derya Kavak x, Deniz Aygül xxx 15, Öykü Taşkın x 3, Betül Erkoyuncu x 2, Kym Danae Royster xx 12, Candide Öztürk xx 6, Ezgi Manlacı xx 9, Kardelen Gezgin xxx 12, Betül Pehlivan xx 9

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: Sema Şenol x 2, Yağmur Öztürk xx 10, Aslı Çil x, Avinar Kaya xx 7, Fatma Nur Şimşek x 2, İrem Sözen xx 6, Gizem Kumandanoğlu xx 8, Zakyia Jaloise Weathersby xxx 23

Başantrenör: Murat Karahan

1.bPeriyot: 26-15 (İzmit Belediyespor lehine)

İlk yarı: 47-31 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 66-42 (İzmit Belediyespor lehine)

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