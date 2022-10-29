TKBL: İzmit Belediyespor: 70 - HDI Sigorta Yalova VIP: 59
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 7. haftasında HDI Sigorta Yalova VIP’i ağırlayan İzmit Belediyespor, karşılaşmadan 70-59 galip ayrıldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 7. haftasında HDI Sigorta Yalova VIP’i ağırlayan İzmit Belediyespor, karşılaşmadan 70-59 galip ayrıldı.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Burak Aktaş xx, Seyhan Topaloğlu xx, Burak Pehlivan xx
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek x 5, Nur Sezen Yavuz x 1, Derya Kavak x, Deniz Aygül xx 8, Kym Danae Royster xxx 26, Candide Öztürk xx 8, Ezgi Manlacı xx 5, Kardelen Gezgin xx 8, Betül Pehlivan xxx 9
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Yalova VIP: İpek Garip xx 3, İlemnur Akengin x 3, Davion Gayle Wingate xxx 17, Miray Uzunoğlu xxx 12, İrem Beriş x, Nazlı Güler xx 2, Başak Altunbey xxx 22, Ecem Erk x
Başantrenör: Ahmet Furkan Sağlık
1. Periyot: 18-18 (Beraberlik)
Devre: 32-27 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 49-41 (İzmit Belediyespor lehine)