TKBL: İzmit Belediyespor: 67 - Turgutlu Belediyespor: 72
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 29. hafta karşılaşmasında düşme hattındaki Turgutlu Belediyespor’u konuk eden İzmit Belediyespor, rakibine 72-67 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 29. hafta karşılaşmasında düşme hattındaki Turgutlu Belediyespor’u konuk eden İzmit Belediyespor, rakibine 72-67 mağlup oldu.
Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Burak Erkan xx, İzel Deniz Pehlivan xx, Celal Görmüş xx
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xx 8, Eda Şahin xxx 15, Nur Sezen Yavuz x, Deniz Aygül xx 11, Büşra Akgün xx 3, Asiah Monet Jones xx 12, Candide Öztürk xx 14, Ezgi Manlacı xx, Nuran Tutsak x 2, Kardelen Gezgin x 2
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Turgutlu Belediyespor: Şule Aktaş xx 4, Yasemin Güneş xx 7, Pelin Küccük xxx 20, Dilek Topdemir xx 11, Deniz Şanlı xx 4, Tearra Ra Shawn Banks xxx 26, Binnur Gülcan Aydoğmuş x
Başantrenör: Kaan Altun
1.Periyot: 13-16 (Turgutlu Belediyespor lehine)
Devre: 34-29 (İzmit Belediyespor lehine)
3.Periyot: 52-52