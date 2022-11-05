TKBL: Elazığ İl Özel İdare: 78 - Tarsus Belediyesi: 64

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. Haftası’nda Elazığ İl Özel İdare, lider Tarsus Belediyesi’ne ilk yenilgisini yaşattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 8. haftasında Elazığ İl Özel İdare lider Tarsus Belediyesi’ni konuk etti. İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ ekibi, ilk periyodu 25-17, ikinci periyodu 42-30, üçüncü periyodu 58-43 ve maçı 78-64 kazanarak rakibine bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı. Bordo-Beyazlılarda Channon Fluker 21 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Yaren Gündüz 18, İlknur Yıldızhan Çetin 17 ve Fatma Ata 13 sayıyla çift hanelere ulaştı. Lider Tarsus Belediyesi’nde Sasha Goodlett ile Dilara Tongar’ın 15’er sayıları mağlubiyeti önleyemedi.

TKBL’de mücadele eden şehrin bir diğer takımı Karabulut Elazığ Basketbol da deplasmanda karşılaştığı maçta Urla Belediyesi’ni 69-52 yendi.